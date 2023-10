Fonte: IPA Kate Middleton osa con il giallo, ma l’accessorio nasconde un significato speciale

Da quando sono diventati Principessa e Principe del Galles, Kate Middleton e William hanno preso molto seriamente il loro ruolo. Non che prima fossero poco attenti ai doveri tipici dei working royal, anzi, ma da quando sono gli eredi al Trono d’Inghilterra la loro vita è radicalmente cambiata. Persino il rapporto tra marito e moglie appare mutato, portando agli estremi la competitività sportiva che li ha spesso tenuti divisi.

Il rugby che accende la rivalità tra Kate Middleton e William

È ancora lo sport a tenerli divisi. E, in particolare, il rugby. Kate Middleton e William partecipano separatamente ai quarti di finale di Coppa del mondo 2023 a Marsiglia, in Francia, nel fine settimana del 14 ottobre. In particolare, il Principe William assiste alla partita tra Galles e Argentina mentre Kate partecipa al match tra Inghilterra e Fiji nella giornata di domenica.

Entrambe le partite si svolgono allo Stadio di Marsiglia ma i futuri Re e Regina d’Inghilterra non possono sedere insieme sugli spalti. Da un lato perché le due partite si svolgono in due giornate differenti e, dall’altro, perché amano condividere una spensierata rivalità in ogni campo. William, poi, è il patrono della Welsh Rugby Union mentre lei è la patrona della Rugby Football Union e della Rugby Football League. Kate ha assunto questo ruolo nel febbraio 2022, per volere della Regina Elisabetta, che aveva ridistribuito le posizioni ricoperte da Harry dopo che, con la moglie Meghan Markle, aveva deciso di lasciare il Paese per costruirsi una vita altrove.

I precedenti da separati in Francia

Non è infatti la prima volta che Kate e William partecipano a una partita da separati. A settembre 2023, entrambi si sono recati in Francia per assistere alle competizioni delle fasi a gironi della Coppa del mondo di rugby, che ha avuto inizio l’8 settembre. I Principi sono rimasti in Inghilterra per celebrare il primo anniversario dalla scomparsa della Regina Elisabetta e hanno sostenuto le loro rispettive squadre nelle partite della fasi a gironi che si sono disputate in quel fine settimana, il 9 e il 10 settembre per Inghilterra-Marsiglia il 9 settembre e per Galles-Fiji a Bordeaux il 10 settembre.

Le squadre dei Principi del Galles potrebbero addirittura arrivare in finale e allora sì che, in quel caso, la rivalità sarebbe davvero alle stelle. Due squadre del Regno Unito non sono infatti mai arrivate all’ultimo turno dello stesso torneo ma, se ciò dovesse accadere, William e Kate hanno già fatto sperimentato cosa significhi tifare per due squadre diverse dagli stessi spalti. A febbraio, la coppia ha partecipato alla partita di rugby delle Sei Nazioni tra Galles e Inghilterra al Principality Stadium di Cardiff.

Il loro lato competitivo non si limita però al solo sport agonistico. I Reali lo hanno infatti mostrato anche in un seminario di fitness mentale organizzato da SportAid, dove si sono cimentati nel netball e nel goalball. Questo, in particolare, è uno sport paralimpico per non vedenti in cui tutti i giocatori indossano visiere o bende. La palla è dotata di un campanello interno che consente ai giocatori di sentire dove si trova. Entrambi hanno partecipato indossando gli occhiali.

Tim Lawler, amministratore delegato di SportsAid, ha raccontato a People: “Il Principe ha tirato e il portiere ha parato, ma la Principessa ha tirato una volta e ha segnato, quindi se ne è vantata! – spiega ancora Lawler – Era uno sport di cui sapevano molto poco e si sono informati, quindi è stata una meravigliosa scoperta per loro. Togliere la vista, crea sfide e pressioni: come si gestisce? Come ti appoggi agli altri tuoi sensi? Quali immagini puoi usare per raggiungere il tuo obiettivo?”. La coppia ha giocato anche a netball, Kate che è uscita vincitrice, ancora una volta.