Kate Middleton e William, viaggio separati un anno dopo la morte di Elisabetta II

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look iconici da quando è madrina di Wimbledon

William e Kate Middleton si preparano ad affrontare il loro primo viaggio separati a un anno esatto dalla morte della Regina Elisabetta. Entrambi dall’8 al 10 settembre sono in Francia, ma i loro impegni li dividono.

William e Kate Middleton in Francia

La vita di William e Kate Middleton è profondamente cambiata dalla morte di Elisabetta II, avvenuta l’8 settembre 2022. E mentre la Gran Bretagna si prepara a commemorare il primo anniversario della scomparsa della Sovrana, i Principi del Galles sono costretti a lasciare il Paese per impegni inderogabili legati al loro luogo a Corte. Non solo, sebbene entrambi si rechino in Francia, sono forzatamente divisi dalle loro agende.

Ma l’impegno e la dedizione verso Re Carlo e la Monarchia vengono prima di tutto. Un amico della Principessa del Galles ha dichiarato infatti a People: “Carlo sta già aprendo loro la strada, e [William e Kate] sono entrambi coinvolti nel processo decisionale dietro le quinte. Sono pronti e disposti a svolgere il lavoro e Kate ne è parte integrante”. Negli ultimi dodici mesi la coppia si è molto impegnata a sostenere progetti, iniziative benefiche, associazioni sportive nazionali, un lavoro che li deve portare preparati a salire sul trono quando toccherà a loro. E anche il viaggio in Francia fa parte di questa preparazione.

William e Kate Middleton obbligati a separarsi

Anche la loro vita privata ne ha risentito e non solo per le presunte relazioni extraconiugali attribuite a William. Prima della morte della Regina Elisabetta, Kate sarebbe stata accanto ai figli George, Charlotte e Louis nei primi giorni del nuovo anno scolastico. Mentre ora appunto anticipa il suo rientro al lavoro volando a Marsiglia il 9 settembre per assistere alla partita di rugby tra Inghilterra e Argentina. La Principessa è infatti patrona della nazionale inglese. William invece il 10 settembre è a Bordeaux per sostenere la squadra del Galles, di cui è patrono, contro le Fiji. Non è quindi prevista un’apparizione congiunta della coppia.

Pur trovandosi entrambi in Francia gli impegni istituzionali per la prima volta impediscono loro di stare insieme. D’altro canto, devono ciascuno supportare la propria squadra. Ma ci si trova in una tale situazione anche perché Lady Middleton ha dovuto sostituire in questo ruolo Harry che, dimessosi da membro senior della Famiglia Reale, ha dovuto rinunciare a tutti i suoi incarichi. Per altro il Duca del Sussex torna a Londra il 7 settembre, alla vigilia della partenza di suo fratello e della cognata. In ogni caso, come riferito da fonti vicine a Palazzo, non è previsto alcun incontro tra Harry e i suoi parenti, nemmeno con suo padre Carlo.

Inoltre, il viaggio in Francia di William e Kate è doppiamente significativo, perché anticipa di qualche giorno il tour di Carlo e Camilla a Parigi per incontrare il Presidente Macron e sua moglie Brigitte. Dunque, in un certo senso i Principi del Galles spianano la strada alle Loro Maestà e il tutto proprio in occasione del primo anniversario della morte di Elisabetta.