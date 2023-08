Kate Middleton, William ha perso la testa per una modella di Victoria’s Secret

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look iconici da quando è madrina di Wimbledon

Sembra che i rumors sulle scappatelle di William non si vogliano placare e Kate Middleton ha già preso provvedimenti. L’ultima indiscrezione insinua che il Principe abbia preso una cotta per una modella di Victoria’s Secret. In fondo, le top model sono sempre state la sua passione tanto che sua madre Diana ne invitò tre di tutto rispetto, Cindy Crawford, Christy Turlington e Naomi Campbell, per il suo compleanno.

Le amanti di William

Dunque, ci risiamo. Kate Middleton deve combattere contro le voci di presunte infedeltà da parte di suo marito William. D’altro canto, da quando Harry e Meghan Markle si sono trasferiti negli Stati Uniti c’è poco da raccontare a Corte in fatto di liaison sentimentali e allora il gossip si scatena sui Principi del Galles.

Fonte: Getty Images

Per mesi i media di tutto il mondo hanno insistito sul fatto che William avesse come amante Rose Hanbury, una volta tra le migliori amiche di Kate nel Norfolk e poi sparita dalla scena. La Marchesa però è rientrata dalla porta principale quando suo marito, David Cholmondeley, è stato nominato da Carlo suo segretario personale con un ruolo specialissimo per lui e suo figlio maggiore alla cerimonia d’incoronazione, di fatto fu messo alla pari di suo nipote George.

La vecchia storia di una relazione tra William e Rose è riemersa con dovizia di particolari, tra cui una figlia che i due avrebbero avuto insieme. Adesso che finalmente i pettegolezzi sembravano esauriti, un nuovo dettaglio si insinua.

William perde la testa per la top model

Lo scorso anno William e Kate hanno iscritto i loro figli maggiori George e Charlotte alla prestigiosa Lambrook School nel Berkshire, vicino all’Adelaide Cottage a Windsor dove si erano appena trasferiti. Ma questo cambiamento di scuola è stato oltre modo opportuno. Infatti, stando a quanto riporta il Mirror, il precedente istituto londinese dove studiavano i Royal Baby era frequentato dal figlio di un angelo di Victoria’s Secret.

Fonte: Getty Images

Sembra che Will sia stato profondamente colpito dalla bellezza della top model, al punto da perdere la testa per lei. E qui è evidentemente riaffiorata la sua passione per le modelle. Ma il suo comportamento è in parte giustificato. Infatti, sempre secondo quando sostiene il Mirror, il Principe non era l’unico interessato alla giovane mamma. Un genitore ha raccontato che la modella era talmente bella da mettere in secondo piano persino Kate: “Nessuno le ha dato una seconda occhiata. I papà erano molto più interessati alla modella di Victoria’s Secret”. William compreso.

Kate Middleton prende provvedimenti

Siccome Lady Middleton non è un’ingenua, ha preso immediatamente provvedimenti per evitare possibili scandali. Pare infatti che abbia proibito al marito di andare a prendere o di accompagnare i figli a scuola, prendendosi lei in esclusiva questo compito. Così, ha evitato che Will incontrasse troppo spesso la modella e cadesse in tentazione.

Una strategia efficace per mantenere saldo il matrimonio e per non dare adito a notizie imbarazzanti che il Palazzo ancora una volta avrebbe dovuto passare sotto silenzio. Ancora una volta la reputazione del Principe di Galles è salva.