Kate Middleton, Rose Hunbury è l’amante di William: Harry e Meghan confermano

Kate Middleton è stata tradita da William con Rose Hanbury e la storia non sarebbe completamente finita. A confermarlo, anche se indirettamente, ci sono pure Harry e Meghan Markle.

William e Rose Hanbury, la storia continua

Kate Middleton starebbe vivendo le pene dell’inferno con William, le stesse che ha sperimentato Diana con Carlo. E la colpa di questa situazione incresciosa e imbarazzante ha un nome, si chiama Rose Hanbury, la Marchesa di Cholmondeley.

Sembrava quella tra Will e Rose una storia morta e sepolta dopo che Kate era riuscita a tagliare tutti i ponti con l’ex amica e vicina di casa nel Norfolk. Ma dalla morte della Regina Elisabetta molte cose sono cambiate a Palazzo. Re Carlo ha favorito il marito di Rose Hanbury, David Cholmondeley, nominandolo suo assistente personale e questa scelta ha fatto insospettire molti, vicini alla Famiglia Reale, che sapevano del flirt, mai smentito e mai confermato da Buckingham Palace, tra William e la Marchesa. Tanto che sono emersi dei dettagli davvero imbarazzanti, si dice che il Principe del Galles sia il padre naturale di Iris, la figlia di Rose. Tra l’altro il ritardo di Will e Kate all’incoronazione sarebbe dovuto proprio a Rose.

La fiamma tra Rose e William si sarebbe riaccesa ai funerali della Regina Elisabetta lo scorso settembre. I Marchesi di Cholmondeley, la cui presenza a Corte era stata molto ridimensionata, hanno partecipato alle esequie, irritando non poco Kate Middleton.

Fonti vicine ai Sussex hanno riferito al magazine InTouch che Meghan Markle avrebbe approfittato della situazione, ben contenta di vedere la cognata in difficoltà. La Duchessa pare fosse disposta a fare qualsiasi cosa per spingere nuovamente la Hanbury tra le braccia di William. Una dolce vendetta per tutto quello che a suo dire ha dovuto subire dalla Principessa del Galles.

William tradisce Kate Middleton, Harry e Meghan sanno tutto

Se quanto dichiarato dall’insider, che è voluto restare anonimo, è vero, significa che Meghan e Harry erano a conoscenza delle scappatelle di William. A prova di ciò ci sono anche delle affermazioni del secondogenito di Carlo e Diana a proposito del fratello. Harry infatti nel docufilm per Netflix, parlando del suo matrimonio d’amore con Lady Markle, ha detto: “Penso che molti nella mia famiglia, soprattutto gli uomini, siano spesso tentati di sposare qualcuno che si adatti a questa vita, invece di qualcuno che è destinato a loro”. E ancora: “Puoi prendere decisioni con la testa o con il cuore. Mia madre ha preso molte decisioni, se non tutte, con il cuore. E io sono suo figlio”.

Leggendo tra le righe è chiaro il riferimento a Carlo e a William. Il primo ha sposato Diana perché considerata più adatta alla Monarchia, anche se era innamorato di Camilla; il secondo avrebbe sposato Kate perché era la moglie perfetta per il futuro Re di Gran Bretagna, anche se forse non era così adatta all’uomo William. Motivo per cui si sarebbe concesso qualche scappatella, come il presunto flirt con una modella durante un viaggio in Svizzera e una relazione ben più duratura con la sua bella vicina di casa, la Marchesa Rose Hanbury.

La fonte vicina ai Sussex ha anche dichiarato: “Kate dovrebbe stare attenta, perché la sua ex amica potrebbe derubarla del ruolo di futura Regina d’Inghilterra, come ha fatto Camilla con Diana”. E ha proseguito: “Rose sta giocando la carta della pazienza tenendosi in disparte per il momento, ma ha grandi ambizioni”. E pare che William non sia indifferente alle sue lusinghe, tanto che c’è chi sostiene che la fiamma tra i due amanti si stia riaccendendo rapidamente.