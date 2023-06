“Kate Middleton è infelice”: Rose Hanbury, l’amante di William la minaccia

Kate Middleton ha mostrato quello che è e che sa fa, ma l’ombra di Rose Hanbury, la presunta amante di William, continua a perseguitarla e su Twitter spuntano minacce (ironiche ma non troppo velate) al suo matrimonio.

Kate Middleton mostra i muscoli

Kate Middleton ha dato prova di essere all’altezza del titolo di Principessa del Galles ereditato direttamente da Diana. Al Royal Ascot ha lasciato tutti senza fiato con l’abito rosso di Alexander McQueen ma ha saputo fare un passo indietro nei confronti di Carlo non commettendo più l’errore di metterlo in ombra. Poi è scesa letteralmente in campo, su quello da tennis, per affrontare il campione Roger Federer.

Kate è sembrata a tutti una vera professionista anche grazie al suo look da tennista perfetta. La Principessa ha mostrato le gambe con la mini bianca di Babolat, abbinata a una canotta Wimbledon che ha rivelato le sue braccia muscolose e alle sneaker bianche di Adidas per Stella McCartney. Griffatissima negli abiti, Lady Middleton ha scelto degli orecchini a cerchio intrecciato, di Huggie, che costano 18 sterline (21 euro circa). Online si trovano orecchini simili a quelli di Kate che costano ancora meno.

Dunque, Kate mostra i muscoli ma questo non basta a proteggerla dalle “minacce” che arrivano direttamente dal profilo Twitter affibbiato a Rose Hanbury, la donna che negli ultimi mesi non fa più dormire sonni tranquilli alla Principessa, la donna che si sta facendo rapidamente la fama di nuova Camilla. Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton, le presunte minacce di Rose Hanbury

Il profilo Twitter in questione, chiamato appunto Rose Hanbury, è evidentemente ironico e realizzato con l’intento di prendere in giro i Principi del Galles e i media che speculano su presunti tradimenti a Corte. Ma scherzando, scherzando… si dice la verità, recita il proverbio. E quando comincia la satira, di solito un fondo di verità c’è sempre.

Le voci sul presunto tradimento di William con la bella vicina di casa nel Norfolk, Rose Hanbury, Marchesa di Cholmondeley, sono iniziate anni fa, quando improvvisamente Kate sbatté la porta in faccia all’amica e non volle più vederla. All’epoca un inviato del Daily Mail cercò di capire facendo indagini sul campo se effettivamente ci fosse stato un flirt tra il Principe e la Marchesa. Ma tutto fu messo a tacere.

Poi improvvisamente i rumors sull’infedeltà sono ripresi, soprattutto dopo che Carlo ha nominato il marito di Rose suo segretario personale, portando i Cholmondeley a Buckingham Palace. A quel punto il gossip si è scatenato e si è arrivati a dire che William ha avuto una figlia con la Hanbury. Naturalmente il Palazzo non commenta e Will e Kate si mostrano in pubblico felici e sorridenti anche se si è voluto intravvedere un’ombra di infelicità in Lady Middleton. Un esempio su tutti la foto ufficiale scattata per il matrimonio di Rajwa e Hussein di Giordania.

Rose Hanbury, la nuova Camilla

Poi il profilo Twitter, aperto in realtà nell’agosto 2022 quindi prima che le voci del tradimento tornassero in circolazione. Nei tweet che ospita ci sono interessanti spunti rivelatori. Proprio in occasione del match tra Kate e Federer, la pseudo Rose Hanbury minaccia la Principessa che sarà lei a conquistare William malgrado i muscoli mostrati. E si legge tra i commenti che “Kate è infelice da morire”.

Non solo, s’insinua che la Hanbury possa diventare la nuova Camilla. E sappiamo che finì allora il triangolo: Carlo e Diana divorziarono, poi lei morì e lui sposò la sua amante che ora gli siede accanto sul trono. E così sempre nel profilo social si legge un’altra non tanto velata minaccia a Kate: “Ha ottenuto il titolo e anche l’infelicità“.

