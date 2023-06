Kate Middleton si veste di rosso e seduce al Royal Ascot

Fonte: IPA Carlo perde la faccia al Royal Ascot: non è degno di un Re

Kate Middleton arriva al Royal Ascot in compagnia di William e lascia tutti senza fiato. Non ci saremmo mai aspettati di vederla con un look così all’appuntamento ippico più glamour dell’anno: la Principessa del Galles indossa un fiammante abito di Alexandre McQueen e fa strage di cuori.

Kate Middleton evita la furia di Re Carlo

Kate Middleton ha lasciato che Re Carlo e la Regina Camilla inaugurassero il loro primo Royal Ascot da Sovrani dove hanno fatto decisamente parlare di loro per le espressioni buffe e gli atteggiamenti poco regali. Questa volta la Principessa non ha commesso l’errore di oscurare con la sua presenza le Loro Maestà. Infatti Carlo non aveva gradito durante il Chelsea Flower che la moglie di suo figli gli avesse rubato la scena, attirando su di sé tutta l’attenzione di media e ospiti, esattamente come faceva di Diana.

Kate, che è furba e ha imparato le tecniche di sopravvivenza a Palazzo, ha capito che è meglio non scontrarsi col Re e fare un passo indietro quando c’è lui. E così ha aspettato e poi ha fatto il suo ingresso trionfale per l’ultimo giorno del Royal Ascot, seguendo la carrozza delle Loro Maestà. Lady Middleton quest’anno stupisce tutti per la scelta insolita del look. La Principessa infatti ha scelto un outfit total red, davvero particolare per lei.

Kate Middleton incanta in rosso Alexander McQueen

A cominciare dal colore. Non che Kate non si sia mai vestita di rosso, ma questa tonalità la predilige a dicembre, la riserva dunque per le feste natalizie o per gli abiti di gala. Mentre da sempre si è ispirata al dress code della Regina Elisabetta o di Diana per gli eventi più squisitamente britannici come appunto il Royal Ascot, privilegiando colori più delicati o fantasie classiche. Lo scorso anno ad esempio l’abbiamo vista con l’abito bianco a pois che ha recentemente riciclato, in perfetto stile Lady D.

Ma d’altro canto, anche per lei questa edizione delle gare ippiche segna un debutto. Infatti è la prima volta che vi partecipa da Principessa del Galles. E così ha scelto di modificare il suo stile e di indossa un abito rosso fiammante del suo stilista preferito, Alexander McQueen. Si tratta di un vestito midi, con scollo a V, maniche lunghe leggermente a sbuffo e arricciate sui polsi, mentre la vita è segnata da una cintura incorporata nell’abito.

Kate lo abbina a un cappello rosso a tesa larga e sottile, decorato da una rosa, creato da Philip Treacy che firma quasi tutti i suoi copricapi. Da notare la clutch in pelle, è un modello vintage di Hermes. Mentre le scarpe sono in suede rosso di Jennifer Chamandi, dal tacco sottile e con un cinturino alla caviglia. Altro dettaglio significativo sono gli orecchini low cost che non passano inosservati: sono semicerchi broccati in ottone dorato con perline nere e costano 95 dollari. Il modello è del brand Sezane e si chiama Esmee.

Al Royal Ascot Lady Middleton è arrivata con William. La coppia è apparsa sorridente e serena, smentendo così tutte le recenti voci di crisi. I Principi del Galles sono arrivati in carrozza con Beatrice di York e suo marito Edoardo Mapelli Mozzi. Kate ha conversato amabilmente con Camilla vestita di bianco e con Zara Tindall.