Kate Middleton al Garter Day 2023 sceglie i pois

Se c'è una cosa di cui Kate Middleton non riesce proprio a fare a meno sono i pois. Grandi o piccoli, li indossa praticamente da sempre sia nelle occasioni importanti che in quelle meno formali e nel tempo ci ha insegnato ad abbinarli agli accessori giusti, per donare al look quel tocco di unicità e stile che non guastano mai. Il 19 giugno si è svolta la tradizionale cerimonia del Garter Day e sì, anche stavolta la Principessa del Galles ha scelto proprio loro.