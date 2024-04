“Kate Middleton è una roccia ma non sarà mai come Diana”

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Storie d’amore da favola, scandali, Palazzi sfarzosi, gioielli inestimabili, potere e prestigio sono questi gli ingredienti che rendono affascinanti le Famiglie Reali. Ci fanno vivere come in un sogno anche oggi ed è questo che ci racconta Lavinia Orefici, giornalista esperta di costume, jetset, politica internazionale e dinastie reali.

Con The Royal Saga Lavinia Orefici ci conduce nel magico mondo dei Reali. Otto puntate in onda su La 5 per scoprire i segreti delle Famiglie Reali europee.

Come è nata l’idea di The Royal Saga, una trasmissione dedicata ai Reali, con un focus però sulla Famiglia Reale inglese?

Esatto, non parliamo solo della Famiglia Reale inglese, ma dei Reali in generale. Una puntata per esempio è dedicata ai Reali nello showbiz. L’idea di questa trasmissione è nata come una sorta di spin-off di quello che faccio a Studio Aperto Mag dove mi trovo spesso a occuparmi di Reali. Ogni cosa che fanno è notiziabile e suscita sempre grande interesse tra il pubblico. Da qui la decisione di realizzare The Royal Saga.

Due puntate, Elisabetta II e il suo erede e Re Carlo III, sono incentrate sulla figura dell’attuale Sovrano britannico: tu come vedi Carlo erede di Elisabetta?

Carlo si è trovato in una situazione difficile, perché confrontarsi con sua madre Elisabetta II e il suo lungo regno sarebbe stato sfidante per chiunque. Però, da quando è salito sul trono, è aumentato anche il suo indice di gradimento. Ha realizzato in breve tempo il suo progetto di una Monarchia più snella e a passo coi tempi. Sono scelte che al momento si sposano bene con le aspettative dei sudditi. Però, bisogna valutare sul lungo periodo.

Carlo poi si è trovato ad affrontare anche il problema di una malattia grave e di come gestirla a livello di comunicazione che nel suo caso sembra essere stato efficace, dato che il gradimento nei suoi confronti continua ad aumentare.

Hai parlato della malattia di Carlo e naturalmente non possiamo non affrontare la notizia del cancro di Kate Middleton. Cosa ne pensi della Principessa del Galles?

Da quando Kate è entrata a Buckingham Palace, ha intrapreso un percorso più che perfetto. Di fronte alla diagnosi di tumore però si è trovata a dover fronteggiare una situazione che ha colto di sorpresa tutti e soprattutto nessuno a Palazzo si era mai confrontato con un problema di salute così grave. Elisabetta ad esempio ha dovuto fronteggiare molti scandali e naturalmente la morte prematura di Diana in un incidente automobilistico, ma mai una malattia come il tumore all’interno della Famiglia Reale. Così, all’inizio il Palazzo ha affrontato la comunicazione dello stato di salute di Kate in maniera errata. Pensiamo al foto-gate in cui la Principessa è stata coinvolta dopo la pubblicazione della foto ritoccata. E così prima di condividere un ritratto di Louis, in occasione del suo compleanno, William e Kate sono stati molto cauti.

La tensione tra Kate e Meghan è vera o è stata in parte montata dai media?

Kate e Meghan sono senz’altro due donne molto diverse, per carattere, per origine – Kate è inglese, Meghan americana – e per educazione. Kate ha sempre lavorato per la popolarità e la difesa di un’istituzione antichissima, qual è la Monarchia britannica, Meghan Markle deve aver scambiato la Corona dei Windsor per un set cinematografico, pensando di usarla a suo comodo. Quindi, in una visione complessiva, è chiaro che la situazione non era facile ed è stata aggravata dal rapporto contrastante tra i due mariti, William e Harry, prima unitissimi e poi separati da un abisso.

Anche tu pensi che Harry sia un burattino nelle mani di Meghan?

Harry sicuramente non si vede così. E ci tiene ad apparire come il responsabile delle sue scelte, prima tra tutte quella di andarsene prima in Canada e poi in California. In realtà, sappiamo che Meghan ha molto contribuito in questa decisione. Quello che stupisce è come Harry abbia permesso alla moglie di infangare così la sua famiglia. Basti pensare alle pesanti accuse di razzismo che ha fatto e che anni dopo abbiamo scoperto essere rivolte a Re Carlo e a Kate Middleton.

Una delle puntate è dedicata a Diana, perché lei è ancora così amata?

Intanto, è morta giovanissima, mentre era all’apice della sua bellezza, nell’estate in cui era la donna più seguita e fotografata del mondo. E poi la sua è stata una morte tragica.

Poi nei suoi anni di vita a Palazzo Diana è stata la prima a portare una ventata di aria fresca nella Monarchia. Tante cose che vediamo fare oggi abitualmente dai membri della Famiglia Reale, le ha sdoganate lei. Come l’essere più empatica e vicina alla gente comune. Anche il rapporto coi figli è stato diverso, lei si è occupata in prima persona di William e Harry. Carlo da piccolo non ha praticamente visto la madre per un anno perché era impegnata con la Monarchia. Diana invece si è battuta per portare con lei William durante i suoi tour di Stato in Australia.

Kate potrà raggiungere la grandezza di Diana?

Non credo, perché sono due personaggi molto differenti. Kate è una roccia per William e per la. Monarchia. Ma la personalità di Diana credo sia molto più grande e complessa, anche per il suo percorso di vita. È una figura unica. Kate ha sicuramente la testa sulle spalle, ma non ha l’aurea di Diana.

Oltre quelli inglesi, di quali altri Reali parlerete?

Prenderemo in considerazione le Famiglie Reali europee, attraverso un tour tra i castelli ma anche attraverso i Royal Baby e dalle scuole che frequentano per mostrare cosa significa nel 2024 essere eredi al trono, scoprendo chi frequentano e gli istituti esclusivi dove studiano e dove fanno incontri, anche molto significati. Basti pensare alla St Andrews dove William e Kate si sono conosciuti. Ma non è stata l’unica coppia a incontrarsi sui banchi di scuola, lo stesso è accaduto per Felix e Claire del Lussemburgo.

Parleremo anche del Principato di Monaco, attraverso i gemelli, Jacques e Gabriella, figli di Alberto e Charlene, ma anche della storia affascinante di Grace Kelly.

Altre chicche che scopriremo con The Royal Saga?

Parleremo dei gioielli. Andremo a vedere quelli della Corona inglese, ma anche la collezione di Bulgari di cui fanno parte quelli di Liz Taylor. Infatti, con Antonio Caprarica parleremo anche della storia d’amore tra Liz Taylor e Richard Burton.