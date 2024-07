“Bikini o intero non fa differenza”: la stilista ci spiega come scegliere il nostro costume

Fonte: LaVale Collection I costumi personalizzati di LaVale Collection

Valentina Pellegrini, giovane stilista bresciana, ha fondato LaVale Collection, un brand completamente artigianale di costumi da bagno, realizzati e disegnati a mano, con un approccio attento alla body positive. Infatti, l’idea di Valentina è che debba essere il costume a dover valorizzare un fisico adattandosi alle sue forme.

Spesso però questo non avviene, creando frustrazioni in chi non riesce a trovare un costume grazie al quale ci si trova a proprio agio. Da qui la decisione di creare diversi modelli per diverse tipologie di fisionomie da poter personalizzare in texture e colori oltre che nel mix di top e slip a seconda delle proprie esigenze.

Ogni pezzo viene realizzato a richiesta, grazie a una video consulenza online in cui Valentina Pellegrini consiglia in base ai gusti e alla fisicità della cliente, il costume o l’eventuale mix di top e slip più idoneo acquistabile tramite e-commerce. Si predilige l’utilizzo di una fibra di nylon riciclato, proveniente dalle reti di pesca dismesse e solo materiale made in Italy certificato.

Noi abbiamo chiesto a Valentina di raccontarci come è nato LaVale Collection e di darci qualche consiglio concreto su come scegliere forme e colori più adatti alla nostra fisicità.

Come è nata l’idea di fondare LaVale Collection, il tuo brand di costumi da bagno su misura? E che cosa lo distingue da tutti gli altri?

Io nasco come modellista, mi sono infatti specializzata in modellistica nel mondo dell’abbigliamento e ho fatto esperienza in diverse aziende, anche nell’ambito dell’alta moda. Però da sempre sono appassionata di lingerie. A un certo punto, mi sono trovata nella mia carriera a lavorare per uno stilista che, oltre agli abiti, mi chiedeva di realizzare dei bustier. Di fronte a questa richiesta mi sono sentita un po’ impreparata, per questo ho fatto dei corsi di specializzazione, anche a Milano, proprio nell’ambito dei costumi da bagno e della lingerie. Infatti, questi tipi di capi aderiscono al corpo di chi li indossa e quindi devono vestire le forme di chi le indossa in maniera più aderente rispetto a un capo d’abbigliamento. Per questo la loro realizzazione segue regole differenti rispetto agli abiti.

Dopo la specializzazione, mi sono resa conto che quell’ambito mi piaceva tanto. Così, ho iniziato a realizzare costumi per me, per le amiche e le amiche delle amiche. Così, in un’estate ho notato che c’era grande interesse per i miei costumi perché li realizzavo si misura. E da lì, inizialmente insieme a mia sorella, è nata l’idea di proporre una piccola collezione spa – ormai sono passati 7 anni – su Instagram, ovviamente tutto regolamentato. Erano solo 7 modelli ma le ragazze che avevano posato per la presentazione erano di diversa fisicità e i costumi che avevo realizzato seguivano le loro forme.

Possiamo dire che nel fondare il mio brand sono partita un po’ ingenuamente, seguendo l’istinto, ma avevo già le idee molto chiare sul tipo di moda che volevo fare.

Che cosa distingue il tuo brand da tutti gli altri?

Ciò che mia spinto a continuare è stato sicuramente l’interesse di chi si è rivolto a me, ma anche l’idea di voler creare una linea di costumi da bagno che fosse completamente diversa da tutte quelle in commercio. Così mi sono chiesta come potevo fare la differenza. E la mia diversità sta appunto nel poter avvicinarmi alle necessità di ogni donna, proprio perché il costume da bagno deve trasmettere sicurezza a chi lo indossa. Da qui l’idea di realizzare costumi che vestono tutti i tipi di corpi, e non solo alcuni come capita con quelli dalle misura standard. Così ho deciso di strutturare una collezione per essere personalizzabile. Le mie creazioni rispondono a tutte le esigenze della cliente, a livello di misure, proporzioni e gusto.

Poi, da circa 4 anni, collaboro con Verena, una consulente d’immagine, che condivide la mia stessa filosofia, ossia quella di non imporre ma di avvicinarci e di far sentire a proprio agio la donna che ci chiede un consulto. Ho deciso di lavorare con una consulente d’immagine che mi dà importanti feedback sia sull’armocromia sia sulle forme che possono andare a valorizzare la persona.

Ci potresti fare qualche esempio concreto sull’accostamento di colori e forme, cosa si adatta meglio a certi fisici e cosa va evitato?

Ti faccio un esempio con le stampe. Io le disegno, poi la grafica realizza il format per poterlo stampare sulle basi del tessuto che propongo. Dunque, sono stampe esclusive e non acquistate da altri. Tutte le stampe seguono una logica specifica sull’abbinamento di colori, freddi o caldi. Ho quindi realizzato stampe per palette cromatica, per le diverse stagione. Quando creo le mie stampe sto molto attenta a non creare disarmonia tra le tonalità che non crei contrasto con la pelle. L’armocromia è infatti un aspetto molto importante per valorizzare la persona ed è anche molto seguita. Ci insegna che il colore non deve andare a mettere in risalto la persona, il suo viso, non sovrastarlo. Per esempio se i colori della persona sono freddi, nel momento in cui le accosto una tonalità calda, come l’arancione, si crea un contrasto notevole.

Per quanto riguarda le taglie, tutti i modelli sono personalizzati, però sul sito è disponibile una guida delle taglie, molto utile se si è abituati ad acquistare in base ad esse, ma non è obbligatorio. Appunto perché creiamo modelli anche per chi non ha taglie standard o ha misure diverse, dove magari il bikini è stretto e i fianchi sono un po’ più larghi. In ogni caso, tutti i miei modelli sono già confezionati su misure proporzionate ma sono appunto strutturati per essere modulati su ogni tipo di esigenza. Per esempio, se un modello è studiato per essere indossato su una forma a triangolo, cioè la parte alta più minuta rispetto ai fianchi, il modello è già pensato per andare ad esaltare una fisicità di quel tipo. Sul sito ogni modello è quindi spiegato in base alle forme di chi deve indossarlo. Naturalmente, poi ognuno può indossare quello che più piace. Ma noi miriamo a creare costumi che stiano davvero bene a chi li indossa, suscitando maggiore consapevolezza su di sé in chi lo acquista, in modo che l’anno successivo non abbandoni quel capo perché ha stufato o lo si trova superato. In questo modo anche l’acquisto diventa consapevole e si evitano sprechi.

Bikini o intero: tutte possiamo indossarli entrambi?

Io sono dell’idea che per ogni fisico e proporzione ci sia il suo costume. Non c’è nessuna differenza tra bikini e intero. Si possono indossare indifferentemente entrambi, l’importante che il modello scelto, sia un due pezzi o un intero, sia pensato per la propria fisicità e in proporzione con le proprie forme per esaltare i punti di forza del proprio corpo. Ogni corpo ha il suo costume. Poi naturalmente c’è il gusto personale, per questo quando ricevo in studio ascolto le esigenze della cliente ma allo stesso tempo la spingo anche oltre a quello che è abituata a indossare e a vedere su di sé o in giro. Io guardo sempre le sfilate e le tendenze, ma nel realizzare i miei costumi non mi limito a seguire le tendenze, ma creo costumi che una persona ha voglia di indossare, perché va esaltare le sue caratteristiche. I miei costumi si indossano nel tempo, anche perché sono realizzati con tessuti di alta qualità, questo per me è impagabile.