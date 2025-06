Il costume da bagno che nasconde i fianchi è virale (e lo trovi scontato al 70%)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Amazon Costume da bagno

Il costume da bagno che nasconde i fianchi alla perfezione esiste! Non solo è virale, ma costa anche pochissimo! Su Amazon infatti lo puoi trovare scontato oltre il 70%.

Una buona occasione per mettere alla prova un costume che ha spopolato su Instagram e TikTok.

Kate Kasin costume da bagno Costume da bagno che nasconde i fianchi

Ma cosa rende così speciale questo capo? Si tratta di un costume da bagno composto da due pezzi: un boyshort e un mini dress con una gonna che nasconde i fianchi e avvolge in modo gentile le forme.

Caratterizzato da uno spacco frontale a U, spalline rimovibili e imbottitura sul seno, questo costume è realizzato in tessuto altamente resistente ed elasticizzato.

Un tankini super cool, dal sapore retrò, da indossare in qualsiasi occasione, dalle giornate in spiaggia i party in piscina. Il prezzo per questo capo cool è di soli 18,89 euro. Su Amazon infatti lo trovi scontato del 71% e in tantissimi colori, uno più bello dell’altro.

Per chi è adatto il tankini

Il bello del tankini è che è un costume da bagno particolarmente versatile. Parliamo infatti di un capo a metà fra il costume da bagno interno e il costume due pezzi. Perfetto per chi desidera un look discreto, si adatta a qualsiasi tipologia di silhouette.

Puoi indossarlo per nascondere i fianchi, ma anche per far sembrare più piatta la pancia o semplicemente per sentirti totalmente a tuo agio in spiaggia. Spesso viene inoltre scelto da chi ama i costumi interi, ma desidera una tintarella come quella che viene offerta dal bikini.

Kate Kasin costume da bagno Costume da bagno che nasconde i fianchi

Insomma: si tratta di una via di mezzo favolosa, che avvolge il corpo senza costringerlo ed esalta solo i punti giusti. Non a caso è diventato virale fra tantissimi creators che adorano la versatilità di questo costume da bagno e la possibilità di utilizzarlo in tanti modi diversi.

I due pezzi infatti si possono sfruttare anche nella vita quotidiana. La parte superiore del costume può trasformarsi in un ottimo top da usare durante le vacanze estive o quando fa molto caldo, abbinato ad una gonna in jeans ed espadrillas. Oppure ad una longuette e infradito basic.

Gli shorts sono comodissimi se vuoi sentirti fresca in casa oppure per allenarti senza paura di sudare e di sperimentare quel fastidioso sfregamento delle cosce che spesso capita d’estate.

Non solo, se ti stanchi di indossare il tankini al mare, puoi semplicemente abbinare i pezzi diversamente, in base al tuo umore. Desideri un’abbronzatura maggiore sulle gambe? Allora indossa solamente la parte superiore, godendoti la capacità di regalare pancia piatta e fianchi celati, abbinandola ad una culotte oppure ad una mutanda del costume semplice.

Vuoi prendere il sole sulla pancia? Non ti resterà che tenere gli shorts del tankini, sostituendo il pezzo superiore con un reggiseno push up oppure con un triangolo. Insomma, le possibilità sono davvero infinite e puoi trasformare il costume in base alle tue esigenze senza più paure o pensieri.

Must have, offerte, capi e accessori all’ultima moda: tutto quello che ti serve per fare shopping mirato lo trovi nel nostro canale Telegram dedicato alla moda.