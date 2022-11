Test dell’armocromia: a quale stagione cromatica appartieni?

Fonte: iStock Test armocromia

Avere una pelle radiosa, luminosa e quasi scintillante non è un sogno impossibile, almeno non per chi ha imparato a prendersene cura con tutti i prodotti skincare che abbiamo oggi a disposizione.

Integratori alimentari, dispositivi elettronici, creme e sieri sono i nostri alleati più preziosi per il raggiungimento di questa missione. Ad aiutarci, poi c’è anche il make up che grazie a raffinate tecniche, come quella del contouring, ci permette di ottenere l’incarnato che abbiamo sempre desiderato.

Ma non è solo il maquillage a fare la differenza. Anche i colori che scegliamo di indossare, infatti, contano molto, anzi tantissimo, e l’armocromia lo conferma.

Cos’è l’armocromia?

Prima di scoprire i colori che più ci valorizzano con il test dell’armocromia, scopriamo insieme di cosa si tratta e perché, imparare a riconoscere la stagione cromatica, può davvero fare la differenza nella costruzione di un look.

Sarà capitato a tutte di sentirsi a proprio oggi, e anche più belle, con un determinato colore, piuttosto che con un altro. A volte si tratta di ombretti e rossetti, altre volte di maglioni o vestiti. Non è la cosa indossata a fare la differenza, ma i colori.

Alcune tinte, infatti, sono davvero in grado di cambiare il nostro aspetto, di dare luminosità alla pelle e, in generale, di valorizzare tutti i nostri pregi. Altre, invece, tendono ad accentuare le rughe, il tono della pelle non uniforme e, più in generale, tutti quei difetti che di solito nascondiamo col make up.

Il compito di individuare i giusti colori, che si sposano meglio con quelli che ci appartengono per natura, spetta proprio all’armocromia. Grazie a un’analisi della tonalità della pelle, della sua intensità, del valore cromatico e del contrasto con occhi e capelli, possono essere individuate le stagioni cromatiche, che si ispirano proprio a primavera, estate, autunno e inverno, e che permettono di valorizzare la bellezza naturale delle persone.

Test dell’armocromia

Il test dell’armocromia, come abbiamo anticipato, viene eseguito da un consulente di immagine direttamente sulla persona che intende scoprire la propria stagione cromatica. Sulla pelle vengono applicati tutta una serie di colori per valutare qual è la colorazione individuale migliore e quali i diversi gruppi tonali da indossare. Il risultato istantaneo permette così di scegliere la giusta palette cromatica da utilizzare sia nella scelta del make up che dell’abbigliamento.

Se siete curiose di sapere a quale stagione cromatica appartenete, allora, non vi resta che affidarvi al nostro test dell’armocromia.