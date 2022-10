Fonte: Getty Images Non sai che colori indossare? L'armocromia ti viene in aiuto!

I colori perfetti per le ragazze autunno

Le ragazze autunno si caratterizzano per avere sottotono caldo e preferiranno perciò colori caldi a diversi livelli di intensità, non troppo brillanti. Per orientarvi, pensate ai colori del bosco in autunno: tutta la gamma dei verde militare, l’arancio, l’ocra, il bordeaux, tutti i marroni caldi fino al beige saranno perfetti per voi.

I colori perfetti per le ragazze inverno

L’inverno è una stagione che prevede sottotono freddo. A differenza dell’estate, con cui condivide la caratteristica del sottotono freddo, l’inverno preferirà colori più intensi, e brillanti: il rosso ciliegia, il bluette, il verde smeraldo, il fucsia, ma anche il nero e il bianco ottico saranno ideali sulle ragazze inverno.

I colori perfetti per le ragazze primavera

Le ragazze primavera condividono il sottotono caldo con le ragazze autunno. A differenza di queste ultime però preferiranno colori, sempre a base calda, ma più luminosi e brillanti, proprio come quelli dei fiori in primavera. Giallo uovo, rosso lacca, rosa carico, verde erba, turchese… tutte tonalità calde ed energizzanti.

I colori perfetti per le ragazze estate



Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, le ragazze estate hanno sottotono freddo, come le ragazze appartenenti all’inverno. Si distinguono però da queste ultime per un valore di contrasto più basso quindi preferiranno colori sempre a base fredda, ma più sfumati e polverosi: il verde alvia, l’azzurro carta da zucchero, il rosa pastello, il giallo limone chiarissimo, ma anche il bianco e il blu navy valorizzeranno l’incarnato delle ragazze estate.

Per concludere, qualche extra tip