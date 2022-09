Test: Quale prodotto di make up è il tuo miglior alleato?

Fonte: 123RF Quale prodotto di make up è il tuo miglior alleato?

Per la maggior parte di noi il trucco è un momento fondamentale della routine quotidiana. Anche se andiamo di fretta e siamo in ritardo, non rinunciamo a quel minimo di make up che ci fa sentire più carine. E quando il tempo non è tiranno, ci dedichiamo con piacere ad un trucco più completo, scegliendo accuratamente i cosmetici da utilizzare per valorizzare i nostri lineamenti. Truccarsi è anche un divertimento: ci piace provare nuove palette, ciprie, primer, correttori, mascara, rossetti, fard, tra estro artistico e sperimentazione creativa up-to-date.

Immagine ok e stile personale

Sentirsi più belle, più sicure, più attraenti è molto piacevole: truccarci è il magico momento in cui possiamo regalare a noi stesse un aspetto “wow!”, che ci soddisfi e susciti interesse positivo negli altri. Se da un lato il trucco risponde all’esigenza di piacersi e di amarsi di più, dall’altra contribuisce all’intento di descriversi agli altri e presentarsi con una immagine gradevole, in linea con le tendenze del proprio contesto sociale, senza rinunciare a uno stile personale.

Il make up ha (almeno) 6000 anni

Gli Egizi e poi i Sumeri già oltre 6000 anni fa usavano i cosmetici per truccare gli occhi e il volto: era un modo per ingraziarsi gli dei, che amavano il dono della bellezza. Si truccavano anche le antiche romane, ma non troppo perché era giudicato ridicolo. L’alto Medioevo fece sparire il trucco, che ricomparve con forza nel Rinascimento, sia per donne che per uomini. Il “must” comune durante i secoli era il colorito più bianco possibile del viso, che veniva ottenuto con miscugli di polveri e metalli a volte letali, come il piombo, vietato in Italia solo nel 1952!

Un cosmetico come best friend

Oggi i cosmetici che usiamo sono sicurissimi e, oltre a esaltare la nostra bellezza, hanno anche il compito di difenderla e favorire il suo benessere,impegnandosi nel cruelty free e anche limitando al massimo l’impatto sull’ambiente.

Tra i numerosi strumenti del make up, però, ognuna ha il suo specifico alleato che ne valorizza non solo l’aspetto, ma ne soddisfa anche la personalità. E tu, sai qual è il prodotto beauty tuo miglior alleato secondo il tuo stile e il tuo carattere? Forse è un cosmetico che non ti aspetti. Per scoprirlo, gioca con il test!