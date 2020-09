Makeup back to school: come truccarsi per andare a scuola

editato in: da

Il rientro a scuola è alle porte e, con lui, la sveglia presto al mattino. Chi non ci pensa proprio a svegliarsi prima per truccarsi e chi invece non ci rinuncerebbe per niente al mondo. C’è poi chi non sa bene quanto truccarsi e come, per sentirsi sistemata ma non eccessiva o per impiegare meno tempo possibile. Scuole medie, superiori o università, qualche consiglio per il makeup back to school per rinfrescare le idee dopo mesi di stop al makeup.

Per le scuole medie “less is more”

È vero, i tempi sono cambiati e l’età a cui si inizia a truccarsi è notevolmente scesa. Complici i social, le influencer e una generazione abituata a vedere video tutorial, il makeup a scuola è ormai sdoganato. Per le giovanissime, però, sempre meglio non esagerare, almeno a scuola. C’è tempo per sperimentare e divertirsi, anche perché normalmente la manualità va ancora acquisita, anche se ci sono ragazze davvero bravissime. Essendo un periodo particolare, che spesso presenta imperfezioni sul volto, l’ideale è utilizzare una crema colorata che si adatti al proprio incarnato, uniformandolo. Facile da stendere e quasi a prova di errori, nel caso in cui la coprenza fosse troppo bassa e fosse necessario coprire qualche brufoletto, entra in gioco un correttore della stessa tonalità della pelle. Un po’ di cipria per fissare la base viso, mascara marrone (più naturale del nero) ed un po’ di balsamo labbra. Il minimo indispensabile per apparire fresche e luminose, ma giovani e non troppo appesantite.

Alle scuole superiori un po’ di trucco in più, ma senza esagerare

Alle scuole superiori, si sa, c’è il vero e proprio boom nella bellezza delle ragazze. Alcune sembrano già delle piccole donne, altre sono un po’ più acerbe, ma spesso il desiderio di truccarsi diventa più forte. Complici i primi amori, forse, le foto che si trovano su Instagram o la voglia di assomigliare alla ragazza più bella della scuola, fanno sì che spesso quel poco di makeup non basti più. Ad una crema colorata si può sostituire un fondotinta leggero, in polvere o fluido, senza applicarne troppo, per non ottenere un effetto artefatto. Un tocco di blush per dare un aspetto fresco e in salute e una spolverata di bronzer per scaldare l’incarnato.

Mascara nero per incorniciare gli occhi e, perché no, un po’ di matita o eyliner. Meglio evitare di applicare l’ombretto e l’eyeliner insieme, per non appesantire lo sguardo, ma scegliere o l’uno o l’altro. Un ombretto luminoso dai toni chiari o opaco sul marrone è l’ideale, soprattuto per un makeup veloce e a prova di errori, da applicare con il polpastrello o con un pennello. Ottimi anche gli ombretti in crema, facili da applicare e molto resistenti. Per le labbra scegliete un balsamo colorato o un rossetto cremoso ma non opaco, un po’ esagerato per la scuola e soprattutto scomodo, perché potrebbe seccare le labbra macchiare, non potendolo poi ritoccare facilmente.

All’Università con il proprio stile

Con l’Università cambiano i ritmi ed il modo di vivere lo studio: non ci sono più classi fisse con piccoli numeri ma aule con tante persone. Quasi nessuno, professori compresi, sembra badare a come gli studenti si presentano. Se già al liceo si esprime il proprio stile, all’università si afferma. In linea di massima, si può sperimentare maggiormente con il trucco occhi e labbra. Makeup più elaborati, colori più accesi, rossetti e tinte labbra vanno per la maggiore, senza il timore di risultare eccessivi.

Ma comunque, ad ogni età, ricordiamoci che il makeup è un divertimento ed una forma di espressione e, l’importante, è sentirsi sempre se stessi ed a proprio agio, a prescindere da un po’ di rossetto in più o in meno.