Colore dello smalto e personalità: il tuo colore preferito qual è?

Che si tratti di seguire l’ultima tendenza del momento o che ci piaccia sfoggiare quel particolare colore quasi come fosse una comfort zone su cui puntare a ogni occasione possibile, è chiaro che le unghie e in particolare il colore dello smalto che usiamo, dicono molto di noi, molto più di quanto si possa pensare.

Proprio come la scelta di quella particolare T-shirt o abito, borsa e scarpe, infatti, anche il makeup e la manicure parlano di noi. E nel caso delle unghie lo fanno attraverso i colori dello smalto che si decide di sfoggiare. E a dirlo sono diversi studi che hanno identificato come il colore dello smalto dica molto sulla personalità di chi lo porta.

Colori dello smalto e personalità: il rosso

La scelta dei colori, infatti, è strettamente collegata al nostro carattere, soprattutto quando questi vengono scelti per impreziosire delle parti del corpo tanto esposte come le mani, uno dei nostri biglietti da visita. Ma cosa svela di noi lo smalto che scegliamo di indossare? O meglio, i colori con cui decoriamo le nostre unghie?

Partiamo da un evergreen tra i colori degli smalti, una cromia seducente, grintosa, piena di carattere e che no, non passa inosservata nemmeno volendo, il rosso. Senza dubbio uno dei colori più amati dalle donne ma che molto spesso viene ammirato in gran segreto perché non tutte se la sentono di sfoggiarlo. Chi sceglie lo smalto rosso, infatti, oltre trasmettere una buona dose di sicurezza di se stessa, manifesta anche un certo desiderio (conscio o inconscio) di sedurre e conquistare.

Un colore che è simbolo di femminilità, a cui piace piacere, che simboleggia una personalità forte, sicura e libera. Insomma, un colore che tutte dovremmo provare, anche solo per vedere che effetto ci fa (a noi non agli altri). Chi invece non ama questo colore, denota un carattere introverso o che comunque non ama essere al centro dell’attenzione.

Bianco e nero, due cromie di carattere

Un altro colore dello smalto di punta e che si vede spesso è il bianco. Un colore che ben si associa alla freschezza e a una personalità giocosa, spensierata, leggera. La donna che indossa uno smalto bianco, proprio come per quelli rosso, ama farsi notare, ma senza dubbio in modo meno audace, con delicatezza. I bianco, poi, è anche collegato a una personalità curiosa e che ama stare al passo con i tempi.

Colore apposto al bianco, poi, è anche il nero, gettonatissimo da chi ama le tonalità dark e dall’effetto strong, per chi desidera sfoggiare una manicure che piaccia più a se stesse che agli altri e che vuole essere un continuo del proprio stile e della propria indole. Chi indossa lo smalto nero, infatti, solitamente ha una mente creativa e una spiccata vena artistica, uno spirito ribelle e una personalità anticonformista. Ma il nero è anche un colore associato all’eleganza, soprattutto nella sua versione mat, ed è spesso scelto da chi ama sedurre ma in modo discreto, quasi disinteressato (almeno in apparenza).

Colore dello smalto verde o blu, un pieno di tranquillità

A prescindere dalla tonalità scelta, se in questo periodo vi piace particolarmente un colore dello smalto nelle sfumature del verde, significa che avete costanza nel raggiungere i vostri obietti, ma anche una buona perseveranza verso gli stessi. Un colore dalle mille sfumature diverse, chiare o scure ma che in ogni modo vogliate portarlo, trasmette calma, tranquillità e favorisce l’energia interiore. Chi non ama questo colore, infatti, al di là delle singole esperienze e gusti, potrebbe trovarsi in un momento di insicurezza ma anche di instabilità, tutti aspetti che vanno all’opposto di ciò che il verde trasmette.

Allo stesso modo, poi, anche il blu trasmette calma e serenità, e chi lo indossa è generalmente una persona che ha un buon equilibrio interiore. Un colore di smalto che è un vero tripudio di armonia e che piace soprattutto a chi possiede una mente aperta verso il futuro, piena di coraggio e di fiducia.

Arancio e giallo, due colori vitaminici

I colori vitaminici come il giallo o l’arancione sono tonalità che non hanno mezze misure. Delle cromie vivaci, allegre e che sanno di estate. Ma non solo. L’arancio, infatti, secondo la cromoterapia è uno di quei colori capaci di rasserenare, tanto che chi lo porta potrebbe essere dotato di un buon equilibrio psicofisico. Allo stesso tempo, però, l’arancione è anche un colore tipico delle personalità spontanee, di chi non ama riflettere molto e di chi è solito all’impulsività. Insomma, delle personalità da scoprire e che con il colore dello smalto iniziano a svelarsi.

Il giallo invece, è il colore di smalto più vivace in assoluto, anche nella sua versione pastello. Una cromia allegra e vibrante che ben simboleggia un carattere solare, sicuro e attivo, oltre che la voglia di cambiamento e di rinnovarsi sempre. Un colore che, con grande probabilità, non verrà mai scelto da chi ha una personalità insicura e da chi cerca negli altri un sostegno costante.

Nude e rosa, un colore di smalto delicato e femminile

Ed eccoci al nude, un grande classico e tra le manicure senza dubbio più raffinate ed eleganti, proprio come il rosa. Dei colori di smalto che denotano una personalità spesso timida, introversa, che non ama farsi notare. Una personalità sensibile e delicata ma che non vuol dire insicura. A cui semplicemente piace la discrezione.

Il rosa, poi, rappresenta anche la femminilità, un animo romantico ma a cui piace anche sedurre ma con uno spirito infantile, una personalità sognatrice e a tratti ingenua, ma non troppo. Una vera maestra nel farsi notare senza che gli altri ne rendano conto, insomma, una seduttrice nata ma senza sforzo.

Ogni colore di smalto ha il suo perché e caratterizza chi lo indossa. Quello che conta, però, al di là di ogni cosa, è sentirsi bene con se stesse, quindi via libera agli smalti che più preferite e che vi fanno sentire uniche e in sintonia perfetta con chi vi sentite di essere in quel preciso momento. Senza pensieri e sicure di voi e della vostra manicure.