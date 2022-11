Fonte: Velasca Dimmi che personalità hai e ti dirò che borsa scegliere

Le borse sono un accessorio che definisce il nostro look ma non solo: possono essere delle brillanti alleate anche per far capire al mondo chi siamo e come siamo! C’è una borsa perfetta infatti per ciascuna di noi, a seconda che ci serva capiente o meno, pratica o elegante… insomma, c’è una borsa per tutti i gusti e per tutti gli usi! E tu, di che borsa sei?

Shopper: la pratica

La shopper è una borsa comodissima e super pratica: ci puoi mettere dentro di tutto e puoi mollarla dove vuoi, senza fare troppa attenzione. Se sei il tipo che viaggia spesso per frequentare le lezioni all’università, ad esempio, è proprio la borsa per te!

Zainetto: la sportiva

Se ami, o hai necessità di avere la mani libere, lo zainetto è la borsa che fa per te. Leggero, versatile e pieno di tasche, ci metti dentro quello che vuoi e sei sempre sicura di non perdere nulla.

Borsa a gomito: l’elegante

Firmata o meno, se ti piace la borsa a gomito allora hai senza dubbio un’indole elegante, magari anche un po’ vintage dentro… vero? Puoi scegliere la tua preferita anche pescandola tra i tesori del vintage e sarà al tuo look sempre quel gusto unico che hanno solo i capi d’antan portati nel modo giusto!

Pochette: la posh

La pochette è piccola, rigida o morbida e si porta a mano: se ami questo genere di borsa significa che non ti va di caricarti di troppe cose e, soprattutto, che ami uno stile ricercato e sofisticato.

Borsa di canvas o di paglia: l’ecologica

La borsa di tela o di paglia riflette l’animo green di chi la possiede! Semplice, poco costosa e personalizzabile (soprattutto nel caso di quella in tela), è davvero un accessorio che parla di te. Non prevede l’uso di fibre di origine animale, spesso è cucita o intrecciata a mano in modo etico e si adatta perfettamente a qualunque look casual tu voglia indossare!