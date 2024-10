Queste sono le borse più amate dalle celeb e sono in sconto su Amazon

Fonte: Getty Images Amatissima dalle celeb, disponibile su Amazon a prezzo scontato!

La Festa delle Offerte Prime è l'occasione perfetta per fare quell'acquisto che posticipavi da tempo approfittando del prezzo irripetibile attivo solo nel breve periodo di tempo in cui ci sono le offerte sono attive.

Se sei una fashion addicted, è il momento perfetto per fare un acquisto che se non farai oggi ti pentirai di non averlo fatto domani. Sto parlando di una delle borse più cool (e accessibili) del momento: le JW Pei bags.

Gigi Hadid, Megan Fox, Selena Gomez ed Emily Ratajkowski sono solo alcune delle celeb che indossano più spesso le borse del brand disegnare a Los Angeles in pelle vegana sostenibile ricavate da bottiglie di plastica riciclate, tanto da scatenare il continuo sold out su Amazon e la vitalità su tutti i social media.

Una delle ultime apparizioni pubbliche del brand è stata per mano di Selena Gomez durante i Golden Globes: in questa occasione Selena ha scelto il modello Gabby (uno dei più amati e diventato virale) in una versione rossa sparking davvero esclusiva.

Lo stesso modello lo abbiamo visto anche sulle spalle di altre celeb ma in versione più casual, come EmRata che l’ha scelta gialla da abbinare ad un mini dress tinta sabbia.

Solo fino alle 23.58 di oggi, 9 ottobre, puoi averla anche tu, scontata fino al 20% in base al colore che preferisci!

JW PEI Modello Gabby colori assortiti

Se sei alla ricerca di un modello senza tempo, elegante e raffinato, perfetto in su qualsiasi outfit, ecco la borsa ideale per te e, non a caso, si chiama Joy. Anche questa è disponibile in tanti colori diversi e oggi la pagherai solamente 71,20 euro (6% di sconto)

JW PEI Modello Joy colori assortiti

Simile per forma ed eleganza ma portabile a spalla, il modello in simil coccodrillo lucido saprà elevare anche i look più basici portandoli ad un livello più alto di coolness. Il modello Ruby in nero e o bianco è scontato del 20% e lo pagherai solo 88 euro (ma sappi già che diventerà la tua borsa preferita)

JW PEI Modello Ruby colori assortiti

Se per te la borsa è parte del modo in cui esprimi la tua personalità e ti piacciono i modelli di carattere, JW PEI ha pensato anche a te. Si tratta forse di uno dei modelli più divertenti della collezione ed è letteralmente impossibile non amarla: stiamo parlando del modello Abacus in tantissime varianti di colore e tessuto tra pelle vegana, paillettes, strass, pelo e molto altro.

JW PEI Modello Abacus colori e tessuti assortiti

Al confine tra una ciambella e una caramella gommosa a seconda dei colori, questa borsa è una scelta perfetta per chi ama divertirsi con i proprio look senza paura di osare, ma anche per chi veste molto basic e preferisce giocare con gli accessori. Oggi, grazie alla Festa dedicata agli utenti Prime di Amazon, la paghi scontata fino al 20% (sulla base della variante che preferisci).

JW PEI Modello Abacus colori e tessuti assortiti

Esiste un’alternativa anche per chi ha bisogno di una comoda e capiente ma altrettanto cool? Certo che sì e si chiama Zoey, la borsa di design ampia e capiente in 3 varianti colori (bianca, marrone o nera). Solo per oggi, la versione nera è al 20% di sconto e costa solo 96 euro!

