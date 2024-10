Le brevi frasi che contengono buonsenso e verità sono ispirazioni che ci danno motivazione e forza. Gioca con il test e scopri quale citazione importante è perfetta per te in questo momento

Fonte: 123RF Scopri con il test quale aforisma ti rappresenta

Tra i “padri” degli aforismi ci fu Ippocrate di Coo, il grande medico greco considerato il fondatore della medicina moderna. Spesso utilizzò questi brevi esempi di saggezza per fissare i principi della sua disciplina e uno dei suoi aforismi più famosi è “Ci sono nei fatti due cose: scienza ed opinione; la prima genera conoscenza, la seconda ignoranza”, attualissimo nei nostri tempi di complottisti e negatori del metodo scientifico, pur essendo stato formulato all’incirca nel 440 avanti Cristo, ovvero quasi 2500 anni fa.

Poetici e ironici

È questo il potere degli aforismi: catturano elementi di saggezza, filosofia, verità, in brevi e significative frasi senza tempo che riassumono il risultato di considerazioni, osservazioni, esperienze. Talvolta poetici, altre volte provocatori, ma anche commoventi, ironici, ermetici, ottimisti oppure negativi, gli aforismi accompagnano da sempre la storia dell’umanità tanto che esiste una cospicua letteratura dedicata alla raccolta di piccole frasi dal grande contenuto.

Massime personali

I siti di antologie di aforismi che si trovano online sono cliccatissimi. Molti cercano un motto speciale da dedicare a una persona, altri quella frase arguta che raccoglierà molti like, altri ancora scorrono le raccolte a caccia della massima che motiverà una loro scelta o spiegherà uno stato d’animo.

Lezioni di vita

Ad esempio, questi quattro aforismi ci dicono tanto sulla natura umana, i sentimenti, il futuro, l’autostima: “I giovani non hanno bisogno di sermoni ma di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo”, Sandro Pertini; “La sola cosa che si possiede è l’amore che si dà”, Isabel Allende; “L’uomo ha inventato la bomba atomica, però nessun topo costruirebbe una trappola per topi”, Albert Einstein; “Innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi”, Frida Kahlo.

E questo invece definisce con ironia l’aforisma stesso: “Un aforisma benfatto sta tutto in otto parole”, Gesualdo Bufalino.

Scopri qual è il tuo

I motti che ci colpiscono in un determinato momento rispondono a esigenze particolari della nostra sensibilità e della nostra storia. Ognuna di noi ha una speciale frase che fa per lei, in una precisa circostanza del proprio vissuto.

E tu, sai quale aforisma è perfetto per te in questo momento? Gioca con il test che ti svela il motto “segreto” di cui hai bisogno ora, per trovare forza, energia e motivazione. Non è uno di quelli che appaiono qui come esempi, ma è un aforisma esclusivo per te che scoprirai solo facendo il test.