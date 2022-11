Frasi brevi sulla vita, piccole perle di saggezza per riflettere e lasciarsi ispirare

Fonte: iStock Frasi brevi sulla vita, le più belle da cui trarre ispirazione

La vita è un viaggio meraviglioso, anche se talvolta ricco di ostacoli. Ci sono momenti bui che rendono il percorso più difficile, e può capitare di non saper come andare avanti. Mollare non è mai una soluzione: bisogna rimboccarsi le maniche e ritrovare il sorriso, per dare il meglio di sé in ogni occasione.

Su DiLei abbiamo raccolto le più belle frasi brevi sulla vita, bellissime riflessioni da cui trarre ispirazione per guardare al futuro con ottimismo, anche quando tutto sembra remare contro. Puoi leggerle e rileggerle nei momenti di difficoltà, per ritrovare la motivazione e riscoprire la magia della vita anche nelle piccole cose da cui sei circondato.

Frasi belle brevi

Vuoi fare il pieno di carica prima di iniziare la giornata? Leggi queste splendide frasi sulla vita di grandi autori, e tutto ti sembrerà più facile. Perché, in fondo. La vita va presa con un pizzico di leggerezza.

La vita è ciò che accade quando sei impegnato a fare altri progetti. (John Lennon)

Non quanto tempo, ma quanto bene hai vissuto è la cosa principale. (Seneca)

Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi vivere per sempre. (Mahatma Gandhi)

Non è il quanto vivi, ma come vivi. (Nadia Toffa)

Prendete la vita con leggerezza. Che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore. (Italo Calvino)

La felicità spesso si insinua attraverso una porta che non sapevi di aver lasciato aperta. (John Barrymore)

La vita è fatta per essere vissuta, non per essere risparmiata. (David H. Lawrence)

Sei tu a scegliere la vita che vivi. Se non ti piace sta a te cambiarla, perché nessun altro lo farà al tuo posto. (Kim Kiyosaki)

Per scrivere della vita devi prima viverla. (Ernest Hemingway)

La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia. (Vivian Greene)

Non dimorare nel passato, non sognare il futuro, concentra la mente sul momento presente. (Buddha)

Vivi ogni secondo senza esitazione. (Elton John)

La vita è davvero semplice, ma gli uomini insistono nel renderla complicata. (Confucio)

Una vita spesa a commettere errori non solo è più onorevole, ma è molto più utile di una vita passata a non far niente. (George Bernard Shaw)

Il più grande piacere della vita è l’amore. (Euripide)

Mi godo la vita quando le cose accadono. Non mi interessa se sono cose buone o cattive. Vuol dire che sei vivo. (Joan Rivers)

Frasi sul senso della vita

Qual è il senso della vita? Da secoli, pensatori e filosofi hanno riflettuto su uno dei temi più delicati e affascinanti mai esistiti. Ma giungere ad una risposta univoca è impossibile: abbiamo raccolto qui alcune delle citazioni più profonde sul significato della vita, assolutamente da imparare a memoria.

Lo scopo della nostra vita è essere felici. (Dalai Lama)

La vita è breve, ed è qui per essere vissuta. (Kate Winslet)

Forse è così che è la vita… un battito di ciglia e stelle ammiccanti. (Jack Kerouac)

Se vuoi vivere una vita felice, legala a un obiettivo, non ad una persona o ad una cosa. (Albert Einstein)

Non è mai troppo tardi per essere quello che avresti potuto essere. (George Eliot)

Il senso della vita è quello di trovare il vostro dono. Lo scopo della vita è quello di regalarlo. (Pablo Picasso)

Quando ci sforziamo di diventare migliori di quello che siamo, anche tutto ciò che ci circonda diventa migliore. (Paulo Coelho)

La vita è un fiore di cui l’amore è il miele. (Victor Hugo)

Se ami la vita non perdere tempo, perché il tempo è ciò di cui è composta la vita. (Bruce Lee)

Il vero significato della vita è quello di piantare alberi alla cui ombra non prevedi di sederti. (Nelson Henderson)

La vita è un susseguirsi di lezioni che devono essere vissute per essere comprese. (Helen Keller)

La grande lezione della vita è non aver mai paura di nessuno e di niente. (Frank Sinatra)

Quando smetti di sognare, smetti di vivere. (Malcom Forbes)

La vita non è un problema da risolvere, ma una realtà da vivere. (Soren Kierkegaard)

Se vivrai abbastanza a lungo, farai degli errori. Ma se imparerai da questi, sarai una persona migliore. (Bill Clinton)

Nessuno che ha mai dato il meglio di sé se ne è pentito. (George Halas)

Riflessioni sulla vita

Dall’alba dei tempi, l’uomo riflette sulla vita e sul suo significato più profondo. Molti grandi scrittori hanno pronunciato parole splendide che ti aiuteranno a riflettere e, senza dubbio, ti saranno d’ispirazione anche nei momenti più difficili.

Si vive una volta sola, ma se lo fai bene è sufficiente. (Mae West)

Se la vita fosse prevedibile, cesserebbe di essere vita e sarebbe senza sapore. (Eleanor Roosevelt)

Credo che ogni essere umano abbia un numero limitato di battiti cardiaci. Non intendo sprecare nessuno dei miei. (Neil Armstrong)

La vita non si spiega, si vive. (Luigi Pirandello)

La tragedia della vita è che invecchiamo troppo presto e diventiamo saggi troppo tardi. (Benjamin Franklin)

Ogni giocatore deve accettare le carte che la vita gli offre: ma una volta che le ha in mano, deve decidere da solo come giocarsele per vincere la partita. (Voltaire)

Attraversi questa vita una sola volta, non torni per il bis. (Elvis Presley)

La vita è come una moneta. Puoi spenderla come desideri, ma la spendi solo una volta. (Lillian Dickson)

La felicità è come una farfalla: più la insegui più ti sfuggirà, ma se rivolgi la tua attenzione ad altre cose, verrà e si poserà dolcemente sulla tua spalla. (Henry David Thoreau)

La parte migliore della vita di un brav’uomo sono i suoi piccoli liberi atti di gentilezza e di amore senza nome. (William Wordsworth)

La vita è un sogno per i saggi, un gioco per gli sciocchi, una commedia per i ricchi, una tragedia per i poveri. (Sholom Aleichem)

Mantieni la calma e vai avanti. (Wiston Churchill)

Continua a sorridere, perché la vita è una cosa bellissima e c’è così tanto di cui sorridere. (Marylin Monroe)

Vivere un’esperienza, un destino particolare, significa accettarlo pienamente. (Albert Camus)

Frasi sull’essere forti nella vita

La vita è un dono, ma a volte pone sul tuo cammino degli ostacoli che sembra impossibile superare. Non lasciarti andare: è questo il momento per mostrare la tua forza e il tuo coraggio, per rialzare la testa e guardare al futuro con un sorriso da vincitore. E queste bellissime frasi motivazionali ti ricorderanno quanto vali.

Molti dei fallimenti della vita sono di persone che non si rendevano conto di quanto fossero vicine al successo quando si sono arrese. (Thomas Edison)

Trasforma le tue ferite in saggezza. (Oprah Winfrey)

Troppe persone non vivono i loro sogni perché stanno vivendo le loro paure. (Les Brown)

Sii l’eroina della tua vita, non la vittima. (Nora Ephron)

La vita è per il 10% ciò che ti accade e per il 90% il modo in cui reagisci. (Charles Swindoll)

Ti è stata data questa vita perché sei abbastanza forte per viverla. (Ain Eineziz)

A volte le cose brutte che accadono nella vita ci mettono direttamente sulla strada delle cose migliori che ci accadranno. (Paul Millsap)

Non piangere perché è finita, sorridi perché è successo. (Dott. Seuss)

Non è mai troppo tardi. Mai troppo tardi per ricominciare, mai troppo tardi per essere felici. (Jane Fonda)

La vita ha un modo per mettere alla prova la volontà di una persona, o facendo in modo che non accada nulla o che tutto accada in una volta. (Paulo Coelho)

Non pregare per una vita facile, prega per avere la forza di sopportare una vita difficile. (Bruce Lee)

Credi di poterlo fare e sei a metà strada. (Theodore Roosevelt)

A volte incontri delle difficoltà non perché stai facendo qualcosa di sbagliato, ma perché stai facendo qualcosa di giusto. (Joel Osteen)

Per come la vedo io, se vuoi l’arcobaleno devi sopportare la pioggia. (Dolly Parton)

La vita ti impone cose che non puoi controllare, ma hai sempre la possibilità di scegliere come affrontarle. (Céline Dion)

Frasi corte positive sulla vita

Con un pizzico di ottimismo, tutto sembra più facile. E allora inizia la tua giornata con queste brevi frasi positive sulla vita, che ti daranno lo sprint giusto e la motivazione per affrontare anche gli ostacoli più ardui.

Il tuo tempo è limitato, quindi non sprecarlo vivendo la vita di qualcun altro. (Steve Jobs)

Se passi tutta la vita ad aspettare la tempesta, non ti godrai mai il sole. (Morris West)

La vita è un’enorme tela. Rovescia su di essa tutti i colori che puoi. (Danny Kaye)

Il modo più sicuro per rendere la vita piacevole a noi stessi è renderla piacevole agli altri. (Arturo Graf)

Rendi ogni giorno il tuo capolavoro. (John Wooden)

Ci sono tre cose che puoi fare con la tua vita: puoi sprecarla, puoi spenderla o puoi investirla. Il miglior uso della tua vita è investirla in qualcosa che durerà più a lungo del tuo tempo terreno. (Rick Warren)

La vita ti offre sempre una seconda possibilità. Si chiama domani. (Dylan Thomas)

Credo che nulla sia irrilevante nella vita, ogni momento può essere un inizio. (John McLeod)

La vita è un’eco: otteniamo ciò che diamo. (David DeNotaris)

Puoi andare fin dove la tua mente te lo permette. Ciò in cui credi, ricorda, puoi ottenerlo. (Mary Kay Ash)

Se non cambiamo, non cresciamo. Se non cresciamo, non stiamo davvero vivendo. (Gail Sheehy)

Il modo migliore per prevedere il tuo futuro è crearlo. (Abraham Lincoln)

Tutta la vita è un esperimento. Più tentativi fai, meglio è. (Ralph Waldo Emerson)

Se potessimo vedere il miracolo di un singolo fiore, la nostra vita intera cambierebbe. (Buddha)

Quando una porta si chiude, un’altra si apre; ma spesso guardiamo così a lungo e con così dispiacere alla porta chiusa che non vediamo quella che si è aperta per noi. (Alexander Graham Bell)

Non ci sono rimpianti nella vita, solo lezioni. (Jennifer Aniston)

Frasi brevi sulla vita divertenti

L’ironia è un’arma invincibile, il sorriso è il tuo segreto più bello: affronta la vita con queste frasi divertentissime, per ricordarti di non mollare mai. Basta riderci un po’ su e improvvisamente il mondo tornerà a colori.

La vita sarebbe tragica se non fosse divertente. (Stephen Hawking)

Il più sprecato dei giorni è quello senza una risata. (Edward E. Cummings)

La vita è troppo breve per leggere citazioni sulla vita che è troppo breve. Smetti di leggere e vai a vivere la tua vita! (Kevin Ngo)

È un vero peccato che impariamo le lezioni della vita solo quando non ci servono più. (Oscar Wilde)

La vita è come una cipolla; la spogli uno strato alla volta e qualche volta piangi. (Carl Sandburg)

Credo che se la vita ti dà limoni, dovresti fare la limonata… E cercare di trovare qualcuno la cui vita gli abbia dato la vodka e fare una festa. (Ron White)

La vita è una malattia a trasmissione sessuale. (Robert Laing)

Ho intenzione di vivere per sempre. Fin qui tutto bene. (Steven Wright)

Un grande piacere nella vita è fare ciò che la gente dice che non puoi fare. (Walter Bagehot)

Non prendere la vita troppo sul serio. Non ne uscirai mai vivo. (Elbert Hubbard)

Quando la vita ti dà limoni, spruzza qualcuno negli occhi. (Cathy Guisewite)

La realtà continua a rovinarmi la vita. (Bill Watterson)

Frasi brevi sulla vita delle canzoni

Naturalmente, anche i più grandi cantanti di oggi e di ieri hanno portato nei loro splendidi successi alcune bellissime citazioni sulla vita, tutte da leggere (e cantare) nei momenti bui. Ecco quelle più ispiratrici, per guardare il mondo con un occhio diverso.