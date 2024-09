Carlo, ultime notizie. Il Re non è contento del rapporto coi nipoti e punirà Harry

Fonte: IPA Harry, Meghan Markle e Archie

Re Carlo non è contento di avere solo una relazione virtuale coi nipoti Archie e Lilibet ed è stanco di dover rincorrere Harry per avere una possibilità di incontrare i bambini.

Re Carlo e il rapporto inesistente coi nipoti Lilibet e Archie

Il desiderio più grande di Carlo è quello di essere un nonno in carne e ossa anche per Archie e Lilibet, i figli di Harry e Meghan Markle. Vorrebbe poter interagire con loro, come fa con George, Charlotte e Louis, i bambini di William e Kate Middleton.

Certo, gli impegni della Corona gli impediscono di trascorrere tutto il tempo che vorrebbe coi nipoti e nemmeno può andarli a prendere a scuola o portarli in piscina o a equitazione, ma almeno riesce a vedere regolarmente i figli di William e Kate. Ci sono momenti dell’anno in cui la Famiglia Reale si riunisce proprio per passare dei giorni assieme, come ad esempio a Natale o in agosto. Ma questo non è possibile con Archie e Lilibet.

Carlo ha visto i figli di Harry e Meghan in pochissime occasioni. Il maggiore, che è nato a Londra nel 2019, l’ha incontrato una manciata di volte, giusto il tempo di scattare qualche foto insieme. Anche perché nel 2020 i Sussex si sono trasferiti in America. Lilibet, nata a Santa Barbara nel 2021, ha visto il nonno solo una volta, per il suo primo compleanno, poco prima che morisse Elisabetta II.

Re Carlo e la tutela sui nipoti

Una fonte di Palazzo ha dichiarato: “Il Re è assolutamente determinato a essere presente nella vita di tutti i suoi nipoti. Per lui la famiglia è più importante di ogni altra cosa e, qualunque sia l’andamento del suo rapporto con il figlio, non si accontenterebbe mai di vedere i suoi nipoti solo in qualche videochiamata occasionale”. Ma è esattamente quello che sta accadendo.

La situazione è molto complicata, perché Meghan non permette a Harry di portare i figli in Gran Bretagna senza di lei. Ma, e questo è il punto, lei non vuole più tornarci. Mentre per Carlo è troppo complicato intraprendere un viaggio privato fino negli Stati Uniti e anche se riuscisse a organizzarlo, sarebbe un’eccezione e il problema del rapporto coi nipoti rimarrebbe.

Quindi, il Sovrano sta cercando di trovare una soluzione, riprendendo i contatti con Harry. Anche se ogni volte che si presenta l’occasione di un incontro padre-figlio, accade qualcosa che impedisce la sua realizzazione. Per Carlo la situazione è molto frustrante.

La biografa reale, Ingrid Seward, ha commentato: “La famiglia è sempre stata importante per il Re. Ricorda la sua infanzia un po’ frammentata, perché i suoi genitori erano sempre impegnati a fare il loro dovere. È una grande tristezza per lui non vedere più Archie e Lilibet. Ecco perché non romperà mai i legami con Harry. Non vuole una relazione FaceTime con i figli di suo figlio. Vuole conoscerli ed essere coinvolto nelle loro vite mentre sono ancora abbastanza giovani da poter imparare dalla sua saggezza. Il suo cancro ha reso tutto ancora più toccante per lui, perché sa che non ci sarà per sempre”.

Carlo potrebbe punire Harry e Meghan per questa loro reticenza. Infatti, Archie e Lilibet appartengono alla Monarchia e il Re potrebbe esercitare il suo potere nei loro confronti. Infatti, nell’eventualità che i bambini venissero in Gran Bretagna, potrebbe rivendicarne la patria potestà e subentrare ai genitori.

Difficilmente Carlo si spingerà a tanto, ma è anche vero che questa faccenda lo sta logorando.