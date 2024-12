Re Carlo, Harry umiliato. A Natale parlerà coi nipoti ma non con lui

Fonte: IPA Harry

Re Carlo cercherà di mettersi in contatto con i Sussex il giorno di Natale, ma non tanto per parlare con Harry quanto per salutare i nipoti Archie e Lilibet e per vederli scartare i regali che ha inviato loro. Un’altra frustrazione per il secondogenito del Sovrano che si vede rimbalzare dal padre.

Re Carlo si rifiuta di parlare con Harry

Negli ultimi mesi anche le conversazioni telefoniche tra Re Carlo e Harry sono diventate un problema. Infatti, il Sovrano si rifiuta di parlare con il figlio. Quando lo chiama si nega. Carlo teme che Harry possa chiedergli un appoggio per la causa sulla sicurezza che lui in quanto Monarca non può dargli.

Insomma, Carlo sta facendo di tutto per evitare di trovarsi impantanato in una situazione che può diventare davvero scomoda per lui. Come padre vorrebbe sentire il figlio e riavvicinarsi a lui, ma come Re ha le mani legate. In più, sente la pressione di Camilla e del resto della famiglia che non gradisce più avere a che fare con Harry dopo le cattiverie che ha detto pubblicamente in tv e nel suo libro.

Il problema, adesso che è Natale, si fa ancora più spinoso. Infatti, Carlo vorrebbe fare gli auguri a voce a Harry il 25 dicembre ma teme che la conversazione possa degenerare.

Re Carlo, la telefonata ai nipoti Archie e Lilibet

D’altro canto, il Re non vuole rinunciare a salutare i nipoti Archie e Lilibet. Stando al suo ex maggiordomo, Grant Harrold, ci sarà una qualche forma di comunicazione. È altamente probabile che Carlo si metta in contatto coi nipotini via Zoom, perché vorrà vederli mentre scartano i regali che ha inviato loro.

Infatti, Carlo manderà dei doni in California per i piccoli, così come, quasi certamente, i Sussex faranno pervenire al Re un qualche regalo da parte dei bambini.

Grant ha aggiunto: “Penso che se lui [Re Carlo] avesse avuto la possibilità di scegliere, avrebbe sicuramente voluto tutti insieme [a Natale]. È un uomo di famiglia. Ricordo i Natali con i ragazzi e lui. Sono stati momenti così belli. Erano molto uniti e tutto andava così bene”.

È altrettanto evidente che se una chiamata ci sarà il giorno di Natale, questa sarà stata concordata in anticipo. Harry e Meghan dovranno dare il permesso, prima di mettere i loro figli davanti alla telecamera. Ma gli accordi si svolgeranno in maniera molto formale. Il segretario del Re si metterà in contatto con gli assistenti dei Sussex che faranno da portavoce senza che Carlo e Harry entrino minimamente in contatto.

È altrettanto probabile che quando il Re chiamerà, anche Harry e Meghan assisteranno alla conversazione. Ma Carlo eviterà in tutti i modi che il figlio possa contattarlo da solo. La videochiamata sarà quindi molto rispettosa e nessuna questione spinosa potrà essere affrontata in presenza dei bambini. Insomma, ci si limiterà a fare gli auguri e scoprire insieme i doni che Babbo Natale Carlo ha inviato loro.