Fonte: IPA Meghan Markle e il Principe Harry

Meghan Markle è ormai tornata attivamente in pubblico: la Duchessa del Sussex si è “divisa” dal marito, il Principe Harry, per quanto riguarda il lato professionale. Stanno lavorando ognuno sul proprio brand, forse perché hanno capito che mescolare vita privata e affari non sempre dà i frutti sperati. Oggi 4 marzo arriva su Netflix With Love, Meghan, la nuova docuserie incentrata sul lifestyle. E la Markle si è concessa una lunga intervista intima in cui ha parlato non solo dei nuovi progetti, ma anche della vita insieme al Principe e ai figli Archie e Lilibet.

Meghan Markle, il lato privato con il Principe Harry e i figli Archie e Lilibet

“Mamma, non lavorare troppo”. A farle questa dolce richiesta è stato Archie: negli ultimi tempi, Meghan Markle è stata molto impegnata, considerando il lancio della nuova docuserie su Netflix e al rebranding di As Ever, Meghan, il cui marchio iniziale era American Riviera Orchard. Meghan, nella lunga intervista a People, si è raccontata a 360°: ha persino ammesso di aver commesso degli errori, ma ha ringraziato l’opportunità di sbagliare per allenare la sua curva di apprendimento.

Ha parlato del cognome Sussex, che condividono come famiglia: “Amo il fatto che sia qualcosa che Archie, Lili, Harry e io abbiamo tutti insieme. Significa molto per me, fa parte della nostra storia d’amore”. Meghan ha aggiunto che si sentono di nuovo come in luna di miele e che ama la scintilla che vede negli occhi di Harry, la stessa di quanto lo ha incontrato per la prima volta.

Naturalmente la docuserie è solo una minima parte della vita della Duchessa, che vive a Montecito, dove la vita segue il lento trascorrere delle stagioni: organizzano campeggi, ospitano genitori degli amici di Lilibet e Archie, allestiscono percorsi a ostacoli per far divertire i più piccoli. Sono una comunità dunque. “Andiamo a un sacco di cene, adoro il fatto che possiamo semplicemente divertirci”. Ha le sue amiche, mamme casalinghe e lavoratrici con lavori normali.

“Siamo una famiglia unita e adoro quei momenti: mettere Lili a dormire, pranzare insieme, trascorrere del tempo sacro insieme alla fine della giornata”. Meghan si alza presto, intorno alle 6:30, poi sveglia i bambini e prepara la colazione (Archie e il Principe Harry amano le uova fritte con il bacon). “Spero che quando saranno abbastanza grandi, si sentano davvero orgogliosi di aver preso parte all’inizio di tutto questo insieme a me”.

Il passo indietro del Principe Harry

Contrariamente alla docuserie su Netflix del 2022 Harry & Meghan, in With Love, Meghan non si fa affatto menzione della Famiglia Reale. Uno show molto più incentrato sul lifestyle (con temi come cucina, giardinaggio, bricolage) e sulla possibilità che si è data Meghan di tornare sotto le luci dei riflettori, ma senza polemiche. Tanto che il Principe Harry appare fugacemente solo nell’episodio finale, anche se è stato sempre presente nel dietro le quinte. Un membro della troupe ha specificato: “Ogni volta che Harry visitava il set, era sempre super gentile e amichevole ma era chiaro che voleva che questo fosse il momento di Meghan per brillare”.