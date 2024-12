Kate Middleton, battuta da Harry e Meghan Markle sulla cartolina di Natale

Fonte: IPA Kate Middleton

Kate Middleton è stata battuta sul tempo da Harry e Meghan Markle per quanto riguarda la cartolina di Natale (anche se qualcosa sul biglietto di auguri dei Principi del Galles era stato svelato). Infatti, i Duchi del Sussex hanno pubblicato il loro biglietto di auguri in anticipo sui Principi del Galles che però potrebbero volgere a loro vantaggio il ritardo.

Kate Middleton battuta da Harry e Meghan Markle

Kate Middleton si sta ancora godendo il suo momento di gloria col concerto di Natale dello scorso 6 dicembre che andrà in onda sulla tv inglese alla vigilia. La Principessa si è persino prestata a promuovere lo show televisivo prestando la voce in un video pubblicitario.

Nel frattempo le Case Reali d’Europa hanno iniziato a inviare le loro cartoline di Natale, da Letizia e Felipe di Spagna a Alberto e Charlene di Monaco, oltre a Carlo e Camilla. Lo stesso hanno fatto Harry e Meghan Markle che, nonostante non siano più membri attivi della Corte britannica, adorano fare i Duchi indipendenti. E anche se hanno rinnegato protocollo e abitudini di Palazzo, di fatto se ne servono per promuovere la loro immagine.

Harry e Meghan Markle, la prima cartolina coi figli

Così, Harry e Meghan hanno pubblicato la loro cartolina di Natale che quest’anno presenta una grandissima novità. Infatti, la coppia per la prima volta ha incluso la foto dei figli Archie e Lilibet. Dei bambini dei Duchi del Sussex ci sono pochissime immagini pubbliche. Harry e Meghan custodiscono gelosamente la loro privacy e, dato che non hanno obblighi istituzionali, evitano di esporre i loro figli alle telecamere.

Dunque, la scelta di far comparire Archie e Lilibet nella cartolina di Natale ha sorpreso tutti. I bambini sono diventati davvero grandi. Ma i loro volti strategicamente non si vedono. Infatti, nella foto i piccoli sono ritratti di spalle mentre corrono incontro a mamma e papà.

Lilibet, che ha tre anni, è graziosissima con un vestitino a fiori e lunghi capelli rossi. La bimba è pronta a tuffarsi tra le braccia di papà Harry, mentre Archie in jeans va verso mamma Meghan. La famiglia è circondata dai suoi tre cagnolini, il Labrador nero, Pula, e i loro due Beagle, Guy e Mamma Mia.

La foto ha suscitato grande stupore tra i fan dei Sussex, felicissimi di vedere i loro bambini. E su X hanno commentato: “Oddio, guarda quanto sono grandi il principe Archie e la principessa Lilibet”; “Wow! Guarda come sono cresciuti la principessa Lilibet e il principe Archie”.

La foto appare insieme ad altre immagini di Harry e Meghan mentre sono ritratti in momenti di tenerezza tra loro o mentre svolgono le loro attività benefiche. Il collage di foto è montato su un cartoncino verde dove compaiono gli auguri della coppia.

L’operazione marketing di Harry e Meghan è indubbiamente riuscita, anche perché si sono ritagliati uno spazio tutto loro, pubblicando strategicamente la loro cartolina di Natale in un momento in cui Kate e William non erano esposti pubblicamente. Lady Middleton si è ritirata a vita privata e fino a Natale non la vedremo in pubblico, salvo apparizioni a sorpresa. Mentre suo marito sta semplicemente portando avanti la sua normale agenda di lavoro.

Non solo, il fatto di aver incluso Archie e Lilibet nel biglietto di auguri ha messo in ombra qualsiasi iniziativa di Kate e William.