Kate Middleton, svelata “per errore” la cartolina di Natale

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ogni anno condivide una cartolina di Natale sui profili social ufficiali. Di solito si tratta di una foto di famiglia, con William, George, Charlotte e Louis che spesso è poco d’atmosfera e per questo viene critica. Il messaggio di quest’anno è stato svelato anticipatamente e sarà toccante.

Kate Middleton, i preparativi per Natale

Terminata la chemioterapia preventiva, Kate Middleton sta tornando gradualmente alla normalità. Ha ripreso ufficialmente a lavorare e l’abbiamo visto alla sua prima uscita pubblica, con William, che ha sorpreso tutti, perché non era stata annunciata. Ma soprattutto è stata avvistata alla partita di calcio di Louis, come una mamma normale, e sembrava tranquilla e serena.

Sappiamo anche che la Principessa del Galles sta organizzando gli eventi di Natale, in particolare il concerto di cui si occupa da qualche anno e che viene trasmesso dalla tv britannica la notte della Vigilia. Così, mentre fervono i preparativi per Halloween, quando andrà a fare scherzetto o dolcetto coi suoi tre figli, Kate si sta portando avanti col Natale.

Kate Middleton, svelata in anticipo la cartolina di Natale

È tradizione dei membri senior della Famiglia Reale preparare delle cartoline con cui inviare gli auguri ai sudditi. Una la fanno Carlo e Camilla e un’altra Kate e William coi tre figli. Solitamente si tratta di ritratti di famiglia, foto realizzate da un fotografo di fiducia in momenti particolari della loro vita. Per questo, spesso questi scatti hanno poco di natalizio.

Per un paio d’anni William e Kate hanno deciso di utilizzare come cartolina di Natale un ritratto di famiglia, realizzato durante le vacanze estive. E per questo sono stati contestati, dato che ci si aspetterebbe almeno una foto “invernale”. Altri anni in effetti hanno scelto di farsi immortalare nel parco di Anmer Hall, la loro casa nel Norlfolk in autunno.

Quest’anno sarà un Natale speciale, in considerazione del cancro che ha colpito Kate, ma anche Re Carlo. L’esperta reale Ingrid Sewerd ha dato alcune anticipazioni su come potrebbe essere la cartolina per le Feste 2024. “Sarà incentrata sulla famiglia, perché è quello che accade tradizionalmente”, ha spiegato.

E ha proseguito rivelando qualche dettaglio significativo: “Immagino che sarà una tenera foto di lei con le braccia attorno ai suoi bambini“, perché vorrà esprimere la sua vicinanza ai figli dopo il dramma della malattia. Ha aggiunto che sarà un’immagine positiva e accogliente che esprimerà la volontà di Kate “di mettersi il cancro alle spalle”.

E soprattutto sarà spontanea, per evitare nuove polemiche sul fotoritocco come è avvenuto lo scorso marzo, mentre stava combattendo contro il cancro e fu impietosamente accusata di aver manipolato la foto pubblicata per la Festa della Mamma, nel tentativo di nascondere la verità sul suo stato di salute.