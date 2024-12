Kate Middleton, l’assenza pianificata da settimane e la fuga in campagna

Kate Middleton, i look rossi per dicembre

Kate Middleton ha deciso di pensare a sé, alla sua salute e alla sua famiglia questo Natale. Così, dopo aver portato a termine il suo dovere nei confronti della Monarchia, organizzando il concerto all’Abbazia di Westminster, ha declinato ogni impegno per stare coi suoi cari, compreso il pranzo a Buckingham Palace, offerto da Re Carlo. Ma la sua assenza era stata pianificata da settimane.

Kate Middleton, assenza giustificata

Dunque, nessuna sorpresa per Carlo di fronte al fatto che Kate Middleton e William non si siano presentati al pranzo pre-natalizio del 19 dicembre. Il Re era già stato informato da tempo sulla decisione dei Principi del Galles di alleggerire il loro Natale di qualche impegno formale, tra cui il tradizionale appuntamento che raduna la Famiglia Reale allargata, prima che i Sovrani partano per Sandringham dove vedranno solo i membri più stretti. Ma a parte il Sovrano nessuno sapeva della sua fuga anticipata, fino al fatto compiuto.

Kate è stata quindi un’assente giustificata, anche se Carlo avrà sentito la mancanza della sua “adorata nuora” e di suo figlio William, oltre naturalmente dei nipotino George, Charlotte e Louis, che da sempre non vede abbastanza spesso come vorrebbe. Il Natale del Re in effetti potrebbe diventare piuttosto triste, contando che ormai Harry è da quattro anno che non lo passa più con lui. E che quest’anno anche il Principe Andrea non è persona gradita a causa dell’ennesimo scandalo che riguarderebbe delle spie cinesi.

In ogni caso, la scelta della Principessa del Galles di non presenziare a certi eventi formali è dettata dalla necessità di trascorrere più tempo possibile con i suoi bambini, dato che nei mesi scorsi si è dovuta concentrare sulle cure contro il cancro.

Kate Middleton, la fuga anticipata da Londra

Perciò, Kate e William hanno programmato da tempo la fuga anticipata in campagna, nel Norfolk dove posseggono Anmer Hall, la tenuta che la Regina Elisabetta donò loro come regalo di nozze. È un luogo che loro amano molto e in cui hanno vissuto per qualche tempo all’inizio del loro matrimonio. È lì che decisero di trascorrere il lockdown ed è sempre lì che fuggivano nei mesi scorsi appena la chemioterapia glielo permetteva.

Anmer Hall è il rifugio di William e Kate. Ed è da lì che hanno pubblicato la cartolina di Natale per la quale hanno usato una foto scattata proprio nel Norfolk.

Qualche giorno fa il Principe del Galles ha rivelato che aveva intenzione di trascorrere le vacanze in tranquillità, facendo lunghe passeggiate col suo cane.

Probabilmente, Kate avrà organizzato qualche gioco per i bambini all’aria aperta, nel parco che circonda la tenuta, nonostante il freddo. E se il clima lo permette, andranno a fare qualche camminata vicino al mare.

Il 25 dicembre William, Kate e i bambini saranno a Sandringham con Carlo e Camilla, ma già l’indomani o il 27 torneranno ad Anmer Hall dove sicuramente riceveranno la visita di Michael e Carole Middleton per la gioia di Louis. Può essere che anche James e Pippa, fratello e sorella della Principessa, andranno a trovarli con le rispettive famiglie.