Re Carlo ai ferri corti con William: lite furibonda per la casa di campagna

Re Carlo e William sarebbero ai ferri corti, al punto di rischiare una lite furibonda. Ma la questione al centro della contesa non riguarda la Monarchia, bensì alcune proprietà immobiliari.

Re Carlo e William, lite furibonda per la proprietà di Sandringham

Trovato l’accordo per lo sfratto di Andrea e Sarah Ferguson dal Royal Lodge, Re Carlo e William stanno discutendo su un’altra proprietà reale, quella di Sandringham.

Il Principe del Galles infatti aveva insistito per cacciare di casa lo zio caduto in disgrazia, mentre suo padre cercava di prendere tempo, mostrandosi più indulgente. Ma l’ultimo scandalo degli ex Duchi di York hanno costretto Carlo a prendere immediatamente l’iniziativa e in perfetto accordo col figlio a cacciarli di casa.

Ma gli attriti tra William e Carlo non sono finiti. E di nuovo la causa è una casa. Infatti, il Re vorrebbe far realizzare una vasca per liquami al confine con la proprietà di suo figlio nel Norfolk. Gli abitanti della zona temono gli odori sgradevoli.

I documenti di pianificazione del consiglio rivelano che una delle case più vicine alla vasca di letame è Anmer Hall, la dimora di campagna di William, Kate e dei figli George, Charlotte e Louis.

Sebbene i terreni della casa georgiana di William siano a poco meno di due chilometri, gli abitanti del villaggio sospettano che la famiglia del Principe sentirà l’odore del liquame.

Un vicino ha dichiarato: “Siamo tutti abituati agli odori di fattoria qui intorno, ma questa vasca sarà enorme. Tutti temono che possa creare un putiferio. Chissà cosa ne pensano William e Kate“.

E ha aggiunto: “È un po’ ironico che il proprietario terriero responsabile dei progetti sia il padre di William, il Re“.

Re Carlo, la vasca di letame della discordia

Il consiglio comunale di King’s Lynn e West Norfolk sta valutando il progetto e potrebbe darne il via libera. Il Re vuole scavare la fossa per immagazzinare i rifiuti animali, che potranno essere utilizzati come fertilizzante organico nei suoi campi nel Norfolk settentrionale.

Il consiglio parrocchiale di Flitcham, a poco più di due chilometri di distanza nella direzione opposta rispetto alla casa di William, ha sollevato “preoccupazioni fondate”.

Gli abitanti vicini alla zona interessata temono “problemi di sicurezza e odori sgradevoli che avrebbero potuto colpire il villaggio se il vento avesse soffiato in questa direzione”. I progetti presentati da Sandringham Farms rivelano che la fossa sarà circondata da un terrapieno alto 2,4 metri, ricoperto di piante e fiori selvatici. Coprirà un’area di 86 x 46 metri e potrà contenere oltre 9 milioni di litri di liquame. Parte del letame proverrà dalle pecore e dai bovini del Re a Sandringham.

William furioso con suo padre Carlo

Pare che William non approvi per niente il progetto di suo padre Carlo, anche perché Anmer Hall è il luogo dove lui e Kate Middleton vengono coi figli per trascorrere i weekend in relax e parte delle vacanze invernali ed estive.

I bambini possono giocare liberamente nel parco e insieme ai genitori fanno gite nel bosco e sulla costa. Certo questo idillio naturale sarebbe rovinato da odori sgradevoli e William non intende cedere alle richieste del Re.

