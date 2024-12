Kate Middleton condivide la cartolina di Natale e rompe definitivamente la tradizione

Fonte: IPA Kate Middleton

Kate Middleton e William hanno condiviso la cartolina di Natale 2024 sul loro profilo Instagram e con questo biglietto di auguri hanno rotto definitivamente la tradizione. Infatti, per la prima volta non hanno usato una foto inedita, ma un’immagine pubblicata mesi fa.

Kate Middleton, un Natale anticonvenzionale

Questo Natale segna una svolta per Kate Middleton e suo marito William. Infatti, molte cose sono cambiate e molte tradizioni famigliari sono andate in frantumi.

A cominciare dal pranzo pre-natalizio, ospitato a Buckingham Palace da Re Carlo, che per la prima volta i Principi del Galles hanno disertato. Infatti, hanno deciso di anticipare la partenza per il Norfolk e raggiungere prima del solito la loro casa di campagna, Anmer Hall. Una scelta che ha deluso un po’ tutti, forse anche Sua Maestà che non aveva nessuno dei suoi figli all’appuntamento col quale inaugura le Feste di Natale.

Ma per Kate e la sua famiglia è stato un anno molto particolare a causa del cancro che l’ha colpita. La malattia le ha fatto cambiare la prospettiva su molte cose, dando priorità ai suoi affetti rispetto alla Monarchia.

Kate Middleton, la novità assoluta della cartolina di Natale 2024

Sta di fatto che mentre disertavano il pranzo a Palazzo, William e Kate hanno pubblicato sulla loro pagina Instagram la cartolina di Natale. La grande novità di quest’anno – ecco un’altra tradizione interrotta – è di aver scelto una foto di famiglia già pubblicata.

Infatti, per il biglietto di auguri si è optato per un’immagine comparsa nel video dello scorso settembre con cui Kate annunciava la fine della chemioterapia preventiva e il ritorno graduale ai doveri di Corte. Si tratta della foto in cui William e Kate sono stretti in un abbraccio coi tre figli George, Charlotte e Louis. La famiglia è ritratta nel Norfolk all’aria aperta. Sono tutti sorridenti, malgrado il momento difficile che stanno vivendo.

Kate appoggia una mano sulla gamba di William e la testa e inclinata verso Charlotte che ha accanto George, mentre Louis è vicino al papà. La foto appartiene al video, come detto, girato da Will Warr ad agosto nel Norfolk, dove si trova Anmer Hall.

Warr ha commentato su Instagram: “È stato un onore aver scattato la foto del biglietto di auguri di Natale di quest’anno per il Principe e la Principessa del Galles. ♥️”.

I Principi del Galles hanno accompagnato la foto con questo messaggio: “Auguriamo a tutti un felice Natale 🎄”, ma non è firmato dalle loro sigle, ciò significa che non è stato redatto direttamente da loro, ma dal loro staff.

In ogni caso, sono arrivati moltissimi auguri e commenti. La scelta antitradizionale ha avuto successo, tutti hanno apprezzato quella foto che è stata scattata in un momento di svolta per Kate e la sua famiglia.

Qualcuno scrive: “Aspettavo con ansia di vedere il tuo biglietto di auguri di Natale, assolutamente bellissimo come sempre, buon Natale 🎄”; “Questo biglietto di Natale è assolutamente meraviglioso e il più carino! Vi auguro un felicissimo Natale”. E ancora: “Biglietto di auguri di Natale perfetto per tutti coloro che hanno guardato il video ❤️”.