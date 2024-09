Kate Middleton: “Ho terminato la chemioterapia”. Nuovo messaggio commovente della Principessa del Galles

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha pubblicato un nuovo video-messaggio su Instagram dove comunica di aver terminato la chemioterapia preventiva e di aver deciso di riprendere a lavorare ma con un’agenda leggera.

Come ha fatto negli ultimi mesi, Kate Middleton si è affidata a Instagram per dare aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. E lo ha fatto anche ora condividendo un video dove spiega che ha terminato la chemioterapia preventiva cui si era sottoposta dallo scorso inverno, quando a seguito di un’operazione all’addome, le era stato diagnosticato un cancro.

Nel video Kate dichiara anche che nei prossimi mesi tornerà ai doveri di Corte, dunque prima di quanto ci si aspettava, ma seguirà un programma leggero per non affaticarsi troppo, esattamente come ha fatto Re Carlo.

Nel suo messaggio la Principessa del Galles dichiara: “Il mio obiettivo ora è fare tutto il possibile per non ammalarmi di cancro” e ammette che gli ultimi nove mesi sono stati un periodo “spaventoso e imprevedibile” per la sua famiglia.

Il dramma che ha vissuto in questi mesi, spiega, ha fatto molto riflettere lei e William e ha capito quanto sia fondamenta: “essere grati per le cose semplici ma importanti della vita, che molti di noi spesso danno per scontate. Semplicemente amare ed essere amati”.

Il messaggio è accompagnato da un video di tre minuti girato nel Norfolk dove Kate è ripresa insieme a William e ai loro tre bambini. La Principessa e il marito seduti su una coperta in mezzo al bosco si abbracciano con lo sguardo rivolto in avanti, lui sembra confortare la moglie stringendole la mano. Poi la coppia è insieme a George, Charlotte e Louis tra gli alberi e in spiaggia, si stringono forte e sorridono.

Kate indossa un leggero abito bianco con piccoli decori. Cammina in mezzo a un campo di grano, sembra cercare conforto nella natura, come nel precedente video pubblicato a inizio giugno.

Questo l’intero messaggio che accompagna la clip. “Mentre l’estate volge al termine, non posso dirvi quanto sia un sollievo aver finalmente completato il mio trattamento di chemioterapia.

Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente duri per noi come famiglia. La vita come la conosci può cambiare in un istante e abbiamo dovuto trovare un modo per navigare in acque tempestose e strade sconosciute.

Affrontare il cancro è complesso, spaventoso e imprevedibile per tutti, specialmente per le persone più vicine. Con umiltà, ti porta anche faccia a faccia con le tue vulnerabilità in un modo che non avevi mai considerato prima e, con ciò, apre una nuova prospettiva su tutto. Questo periodo ha soprattutto ricordato a William e a me di riflettere ed essere grati per le cose semplici ma importanti della vita, che molti di noi spesso danno per scontate. Di amare ed essere semplicemente amati.

Fare ciò che posso per non ammalarmi di nuovo di cancro è ora il mio obiettivo. Sebbene abbia terminato la chemioterapia, il mio percorso verso la guarigione e la completa ripresa è lungo e devo continuare a prendere ogni giorno come viene.

Tuttavia, non vedo l’ora di tornare al lavoro e di intraprendere altri impegni pubblici nei prossimi mesi, quando potrò. Nonostante tutto quello che è successo prima, entro in questa nuova fase di recupero con un rinnovato senso di speranza e apprezzamento della vita.

William e io siamo così grati per il supporto che abbiamo ricevuto e abbiamo tratto grande forza da tutti coloro che ci stanno aiutando in questo momento. La gentilezza, l’empatia e la compassione di tutti sono state davvero importanti.

A tutti coloro che stanno continuando il loro percorso contro il cancro: rimango con voi, fianco a fianco, mano nella mano. Dall’oscurità può arrivare la luce, quindi lasciate che quella luce brilli”.

Kate ha scritto parole di conforto e di speranza e dopo la terribile esperienza che ha vissuto nei mesi scorsi si sente molto vicina alle persone che stanno attraversando il suo stesso dramma contro il cancro.

In molti hanno risposto alla Principessa del Galles con messaggi toccanti di questo tenore: “Quante lacrime possono cadere in un minuto?! Mio Dio, questo è assolutamente un messaggio perfetto per tutti noi. Gioiamo per lei. Per loro. 🙏❤️”.