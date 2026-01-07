Kate Middleton e William: “Hanno vissuto un momento decisivo per la loro relazione”

Kate Middleton e William hanno attraversato un momento che ha messo a dura prova la loro relazione

IPA Kate e William

Kate e William sono una delle coppie più ammirate del mondo, e nonostante si mostrino sempre discreti e misurati in pubblico, la loro unione è molto solida. Come tutti i matrimoni, anche il loro è stato messo a dura prova: “Sono andati all’inferno e sono tornati”, ha fatto sapere un’esperta.

Il momento più difficile per William e Kate

Kate e William sono sposati da quasi 15 anni, e il loro amore sembra solido come una roccia. I due si sono conosciuti da giovanissimi, ma la loro serenità di coppia non è mai stata turbata dall’ombra di nessuno scandalo. Tuttavia, anche se in pubblico appaiono impeccabili, il Principe e la Principessa del Galles hanno dovuto fronteggiare momenti molto difficili.

Lo ha dichiarato a OK! Magazine la corrispondente reale e autrice Katie Nicholl: “William e Kate oggi appaiono più uniti che mai. Sono una vera coppia, e il loro è un matrimonio basato sull’amicizia, sull’amore e sul rispetto reciproco. Negli ultimi uno o due anni hanno passato momenti durissimi, ma insieme appaiono molto, molto forti e chiaramente molto innamorati”.

Per arrivare a questa serenità, ad ogni modo, la Royal Couple ha dovuto affrontare non poche difficoltà: “È stato impegnativo… Sono rimasti insieme nei momenti più terribili e sono diventati ancora più uniti”. Il riferimento è alla diagnosi di cancro ricevuta dalla Principessa nel 2024, a cui è seguito un trattamento di chemioterapia.

“Affrontare il cancro può rafforzare o spezzare una coppia, ma abbiamo sentito William parlare in modo così toccante e aperto del suo amore per la moglie e della sua ammirazione per tutto ciò che ha attraversato e superato”, ha raccontato ancora Nicholl. L’esperta ha quindi aggiunto: “Ha parlato con grande sincerità del 2024 come dell’anno più difficile della sua vita. Non sapeva se avrebbe perso sua moglie e la madre dei suoi figli, ed è una situazione terribile in cui trovarsi”. Fortunatamente, Kate ha avuto la meglio sulla malattia, e sta tornando ai suoi impegni.

Kate Middleton, il ritorno dopo la malattia

Kate Middleton ha annunciato di avere il cancro nel marzo 2024, e per diversi mesi si è allontanata dai suoi impegni pubblici per completare le cure. Nel gennaio del 2025 ha annunciato di essere in remissione: “Come chiunque abbia vissuto una diagnosi di cancro saprà, ci vuole tempo per adattarsi a una nuova normalità. Sono comunque entusiasta all’idea di un anno appagante che mi aspetta. Ci sono molte cose per cui guardare avanti. Grazie a tutti per il vostro continuo supporto”, ha spiegato.

La Principessa ha fatto quindi progressivamente ritorno ai suoi impegni, mostrandosi in buona salute accanto al marito William e ai tre figli George, Charlotte e Louis. Il suo impegno nella lotta a sostegno dei malati oncologici è sensibilmente aumentato: oltre a visitare il Royal Marsden Hospital per ringraziare il personale medico, si è fatta promotrice di diverse campagne di sensibilizzazione.

Nel Regno Unito, in particolare, l’esperienza di Kate si è rivelata importante per molte persone, che si sono sottoposte a controlli di prevenzione o hanno fatto donazioni per la causa.

