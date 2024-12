Carlo, Eugenia e Beatrice di York saltano il Natale con il Re. Ma il motivo non è scontato

Re Carlo è sempre più solo a Natale. Le nipoti Eugenia e Beatrice di York non saranno a Sandringham e il motivo non è quello che ci si aspetterebbe

Fonte: IPA Beatrice ed Eugenia di York

Re Carlo si troverà a festeggiare il Natale solo con sua moglie Camilla e il figlio di lei Thomas Parker Bowles. Infatti, anche le sue nipoti Beatrice ed Eugenia di York non saranno a Sandringham il 25 dicembre. Ma, stando a quanto trapelato, non dipende dall’ennesimo scandalo che ha travolto loro padre, il Principe Andrea.

Re Carlo sempre più solo a Natale

Mentre Camilla ha festeggiato anticipatamente e in separata sede il Natale con sua figlia e i nipoti, Re Carlo rischia di essere completamente abbandonato dalla sua famiglia per le Feste.

Se ormai l’assenza di Harry e Meghan Markle è scontata da mesi, William e Kate Middleton restano ancora in forse per il pranzo di Natale. Andrea e Sarah Ferguson non saranno presenti dopo l’ennesima situazione imbarazzante in cui si è cacciato il Principe, senza contare le tensioni tra lui e il Re per il Royal Lodge.

Beatrice ed Eugenia di York danno forfait a Re Carlo

La lista delle 45 persone, invitate da Carlo, di cui ha parlato William, si assottiglia giorno dopo giorno. Infatti, si è appreso che non saranno a Sandringham nemmeno Beatrice ed Eugenia di York, figlie di Sarah Ferguson e Andrea, con le rispettive famiglie.

In un primo momento, si pensava che il loro forfait fosse dovuto alle questioni legate al Principe Andrea. È sempre difficile trovarsi con Re Carlo senza sentire un po’ di imbarazzo per quello che è successo. Infatti, il terzogenito di Elisabetta II pare sia coinvolto anche in un giro di spie cinesi.

Poi si era anche vociferato che Eugenia non avrebbe trascorso il Natale con Carlo e Camilla perché sarebbe andata in California a trovare suo cugino Harry. Ma anche questa si è rivelata una notizia infondata.

Perché le sorelle York saltano il Natale da Re Carlo

Il motivo per cui le Principesse non si presenteranno a Sandringham è molto più banale di quanto si pensi e non ha nulla a che vedere con scandali e intrighi di Palazzo. Semplicemente, Eugenia e Beatrice sono state invitate a Natale dai loro rispettivi suoceri e hanno accettato.

Beatrice è sposata con Edoardo Mapelli Mozzi dal 2020 e sta aspettando il secondo figlio che dovrebbe nascere a inizio 2025. Mentre Eugenia è sposata dal 2018 con Jack Brooksbank e ha due figli.

Le sorelle York hanno saltato in vita loro solo un Natale a Sandrigham. Era il 2020 ed eravamo in piena pandemia. Per questo la notizia che entrambe non terranno compagnia a Carlo il 25 dicembre ha lasciato tutti stupiti. Ma la motivazione, almeno apparentemente, riguarda solo la gestione familiare.

Re Carlo, Andrea e Sarah Ferguson non sono graditi a Natale

A Sandringham non ci saranno nemmeno Andrea e Sarah Ferguson. Pensare che solo l’anno scorso hanno entrambi sfilato insieme al resto della Famiglia Reale mentre si recavano alla messa di Natale. Ma le tensioni con suo fratello Carlo e l’ennesimo scandalo impediscono al Principe di unirsi al Re il 25 dicembre. Il Sovrano non vuole essere compromesso dai traffici di Andrea che eviterà anche il pranzo pre-natalizio a Buckingham Palace.

Lui e Sarah Ferguson trascorreranno il Natale insieme nel Royal Lodge, anche se sono divorziati dal 1994. Però lei ha detto che risposerebbe subito il suo ex.