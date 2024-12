Re Carlo, Camilla lo abbandona per stare con la sua famiglia

Camilla abbandona Re Carlo per trascorrere una serata da sola con la sua famiglia a teatro: look dimesso e cuscino da casa

Fonte: IPA Camilla

Re Carlo è stato abbandonato da sua moglie Camilla. La Regina infatti lo ha lasciato da solo per godersi una serata insieme ai suoi figli e nipoti, senza l’ingombrante presenza del Sovrano.

Re Carlo, Camilla lo lascia solo

Camilla infatti è stata vista mentre lasciava il Fortune Theatre nel centro di Londra dopo aver assistito a una speciale rappresentazione natalizia dello spettacolo Operation Mincemeat. Con lei c’erano la figlia Laura Lopes, il genero Harry Lopes, i nipoti Louis, Gus ed Eliza Lopes, le nipoti Lola Parker Bowles e Alice Irwin.

Non c’era il figlio Thomas Parker Bowles che invece dovrebbe essere presente al pranzo di Natale a Sandringham. Se fosse confermato, sarebbe la prima volta che un esterno alla Famiglia Reale partecipa al banchetto del 25 dicembre.

Camilla, serata a teatro con la sua famiglia

La fuga di Camilla da Palazzo doveva restare segreta, anche perché si trattava di un appuntamento strettamente privato dove nemmeno Re Carlo è stato coinvolto. E invece i paparazzi sono riusciti a immortalarla mentre usciva da teatro con figlia e nipoti e per tornare a casa ha scelto un mezzo tutt’altro che regale, ossia un mini bus Ford Transit.

La Regina è stata avvistata con un cuscino, probabilmente se l’è portato per stare più comoda a teatro. D’altro canto, Carlo e Camilla sono abituati a portarsi le cose da casa perché non vogliono rinunciare alle loro piccole comodità.

Camilla è stata accompagnata dalla sua scorta di sicurezza, anche se si trattava di un’uscita privata. Ma è la normale procedura quando i Sovrani si spostano, anche se non sono impegnati in visite ufficiali.

Camilla, il look dimesso

Il look di Sua Maestà è apparso piuttosto dimesso e un tantino lugubre. Infatti indossava una mantella nera corta, bordata di raso, e una gonna lunga nera, abbinata a una camicia bianca. Un outfit decisamente poco natalizio. Ma per una volta non avrà badato molto alla mise, visto che non si trattava di un’uscita ufficiale, ma di una piccola riunione di famiglia, probabilmente per scambiarsi gli auguri di Natale.

Infatti, tra pochi giorni Carlo e Camilla partiranno per il Norfolk, andranno a Sandringhm dove trascorreranno le feste. Lì ospiteranno i parenti del Re, dovrebbero esserci la Principessa Anna, Edoardo e Sophie di Edimburgo. Andrea, dopo lo scandalo e i litigi con Carlo, non è gradito, William e Kate sono ancora in forse. In tutto, dovrebbero essere 45, come ha rivelato qualche giorno fa il Principe del Galles.

E per la prima volto dovrebbe esserci anche il figlio della Regina. Infatti, Carlo le avrebbe fatto questa gentile concessione. In fondo, sa bene cosa vuol dire avere i figli lontani. Harry ormai a Palazzo è diventato un caso.