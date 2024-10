Kate Middleton cambia i piani per Natale. E chiude la porta in faccia a Harry

Kate Middleton potrebbe rompere la tradizione di Natale e non andare a Sandringham. Ma la vera certezza è che non ha più tempo per Harry

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton potrebbe cambiare i piani di Natale, in base all’andamento della malattia. Anche se ci sono buone speranze che la tradizione venga mantenuta e si unisca a Re Carlo e Camilla a Sandringham. Di certo, ha chiuso la porta in faccia ad Harry, perché non intende più sprecare il suo tempo a fare da paciere tra lui e William.

Kate Middleton, il programma per Natale

Kate Middleton sta riprendendo gradualmente il lavoro. Ha presenziato a delle riunioni a porte chiuse, ha fatto una visita a sorpresa con William ed è stata avvistata alla partita di calcio di suo figlio Louis dove ha chiacchierato amabilmente con le altre mamme.

La Principessa del Galles sembra quindi migliorare e acquistare ogni giorno di più forza ed energia. Anche se la giornalista spagnola Concha Calleja sostiene che verrà ricoverata a fine ottobre per una serie di esami di controllo dopo i quali i medici potrebbero decidere di sottoporla a un altro intervento. Perciò, i piani per Natale potrebbero cambiare. Ma ovviamente queste sono indiscrezioni che non sono state confermate, ma nemmeno smentite.

Sta di fatto che Kate sta lavorando al concerto di Natale cui partecipa con William e i tre figli, George, Charlotte e Louis, e che poi viene trasmesso in tv la sera della Vigilia. Ma dopo quest’impegno Lady Middleton potrebbe decidere di prendersi una pausa e andare nella sua casa nel Norfolk, Anmer Hall, saltando il Natale a Sandringham dove solitamente partecipa alla messa con tutta la Famiglia Reale nella chiesa di St. Mary Magdalene. Lo scorso anno fu l’ultima volta che abbiamo visto Kate in pubblico, fino al Trooping the Colour di giugno.

Il Palazzo ancora non ha comunicato ufficialmente il programma di Natale della Famiglia Reale. Di solito, vien ufficializzato sotto data per evitare eventuali smentite. Tra l’altro, anche Re Carlo è in cura contro il cancro, dunque, quest’anno più che mai nulla va dato per scontato.

Ma c’è in realtà una certezza, Kate non ha più intenzione di preoccuparsi per Harry. Sappiamo che il Duca del Sussex e sua moglie Meghan Markle sono stati invitati in Inghilterra per Natale da Charles Spencer. Anche se dovessero accettare, la Principessa del Galles non si spenderà per fare in modo che lui e William si vedano o perlomeno si parlino.

Kate Middleton rompe con Harry

Kate non intende più fare da paciere tra William e Harry. La corrispondente reale Jennie Bond ha osservato: “Kate ha decisamente troppo da fare per preoccuparsi di cercare di coinvolgere un fratello diviso”.

Il cancro ha cambiato la sua visione delle cose. “Penso che la malattia abbia reso il suo matrimonio con William più forte che mai, e questo è stato evidente dal video. Puoi provare a fare la paciera per un po’ di tempo, e sembra che abbia fatto qualche tentativo per colmare il divario”. Ma ha deciso di lasciar perdere, sbattendo la porta in faccia a Harry, come ha spiegato la Bond: “Alla fine, la tua lealtà e il tuo cuore appartengono a tuo marito, e non credo che Catherine eserciterà alcuna pressione su William affinché porga un ramoscello d’ulivo a Harry, a meno che non decida che è quello che vuole. E questo sembra del tutto improbabile per il prossimo futuro”.