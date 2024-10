Kate Middleton va alla partita di Louis e scatena il caos

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha accompagnato suo figlio Louis alla partita di calcio, lo scorso sabato, per fare il tifo per lui come una qualsiasi altra mamma. Ma la sua presenza alla partita avrebbe prodotto una certa agitazione tra gli astanti che non potevano credere di trovarsi vicino alla Principessa del Galles.

Kate Middleton alla partita di calcio di Louis, è caos

Kate Middeton si è presentata nuovamente in pubblico, dopo l’uscita con William, anche se si trattava di una questione privata. Una testimone presente alla partita di calcio, in cui giocava il bambino più piccolo dei Principi di Galles, ha dichiarato di aver visto Kate Middleton mentre chiacchierava con altre mamme dopo aver accompagnato suo figlio Louis.

Qualcuno ha addirittura filmato la Principessa e postato il video su TikTok, commentando così: “Porto mio figlio alla partita di calcio quasi tutti i fine settimana. E come al solito, ci sono andato, e quando sono arrivato c’erano un sacco di persone che chiacchieravano e c’era un’atmosfera un po’ strana, non la solita atmosfera. Sono andato da uno dei miei amici che vedo lì ogni settimana e gli ho chiesto: ‘cosa succede, perché questa agitazione? È solo una partita di calcio. Non potevo credere a quello che mi ha detto: ‘Se ti giri, Kate è laggiù‘”.

Kate Middleton senza trucco

La Principessa del Galles si è presentata alla partita con un look casual, perfetto per stare all’aperto in un’umida giornata di autunno. Kate è stata vista indossare il suo giaccone Edith di Barbour x Alexa Chung color sabbia (379 sterline), abbinata a un paio di pantaloni marroni a zampa, guanti e sciarpa coordinati e una borsa verde oliva.

Ha completato il look con un leggero berretto di tweed di Really Wild Clothing, indossato in precedenza nel 2013. Ma soprattutto ha stupito il fatto che Kate fosse senza trucco. Un dettaglio significativo, in considerazione delle speculazioni sul suo aspetto dopo la chemioterapia. Le malelingue infatti sostengono che il suo viso fresco e non provato dal cancro era il frutto di un sapiente lavoro del suo make up artist.

Kate Middleton, una mamma come tutte

Il video su TikTok ha suscitato svariati commenti, anche contrastanti tra loro. C’è chi ha invidiato i presenti sul campo di calcio e chi ha criticato l’autore della clip per aver scritto che era strano vedere un membro della Famiglia Reale a una partita.

In effetti, non è la prima volta che William e Kate stanno a bordo campo mentre i loro figli giocano. Prima di ammalarsi Kate era stata avvistata a un incontro in cui giocava George. I Principi del Galles sono genitori molto presenti e, appena possono, partecipano alle attività dei figli, come una mamma e un papà qualunque.