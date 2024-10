Kate Middleton, prima uscita pubblica dopo la chemio. Il dettaglio la tradisce

Kate Middleton è apparsa in pubblico per la prima volta dalla fine della chemioterapia. Elegantissima in bordeaux, con lei c'era anche William

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è apparsa inaspettatamente accanto a William durante una visita a Southport, dove ha avuto un incontro privato con le famiglie colpite dal lutto per i tre bambini uccisi in un’aggressione. Si tratta della prima uscita pubblica della Principessa del Galles da quando ha terminato la chemioterapia, lo scorso settembre.

Kate Middleton, la prima toccante uscita pubblica

L’uscita di Kate Middleton non era stata annunciata con anticipo dal Palazzo e infatti ha sorpreso tutti vederla finalmente in pubblico camminare insieme a William.

Fonti reali affermano che la Principessa ha deciso di unirsi al marito per mostrare “sostegno, empatia e compassione alla comunità locale”.

I Principi del Galles hanno infatti incontrato le famiglie di Bebe King, sei anni, Elsie Dot Stancombe, sette anni, e Alice Dasilva Aguiar, nove anni, aggredite e uccise da un uomo armato di coltello che ha fatto irruzione in un campo estivo lo scorso luglio. La coppia ha anche parlato con l’insegnante di danza delle bambine e con i soccorritori che sono intervenuti sul luogo della tragedia.

Fonte: IPA

La visita reale a Southport era stata pianificata come un evento discreto, per consentire di trascorrere del tempo in privato con le famiglie delle bambine morte durante l’aggressione e con la loro maestra di danza. Kate si è aggiunta successivamente, la sua presenza infatti non era stata annunciata e ciò ha dato un maggiore peso pubblico all’incontro.

Questa infatti è la prima apparizione ufficiale che la Principessa del Galles fa dopo l’annuncio della fine della chemioterapia. Kate ha scelto di evitare troppo clamore per il suo ritorno sulla scena. Ha voluto riprendere la vita pubblica, incontrando delle donne, madri come lei, che hanno perso le loro bambine e lo ha voluto fare con tutta la discrezione possibile.

Kate Middleton, cappotto di Alexander McQueen e fede con brillanti

Kate si è presentata all’appuntamento indossando un lungo cappotto bordeaux a doppio petto, firmato Alexander McQueen. Sotto il capospalla era visibile un abito midi dello stesso colore a pois bianchi con fiocco al collo, che la Principessa del Galles ama tanto, firmato Margot. Appartiene alla collezione 2018 ed era in vendita a 159 sterline . Ai piedi le sue décolleté in suede burgundy di Gianvito Rossi con clutch coordinata.

Fonte: Getty Images

Da quando ha ripreso ufficialmente a lavorare è la seconda volta che sceglie di indossare abiti bordeaux. La prima è stata durante l’incontro con Liz, la ragazza ammalata di cancro, al castello di Windsor, dove ha scelto il suo tailleur borgogna.

La Principessa ha indossato gli orecchini a forma di foglia in oro, di Catherine Zoraida, con cui l’avevamo già vista in altre occasioni, ad esempio nel 2020 per una visita in fattoria e che simboleggiano la vicinanza con la natura.

Fonte: IPA

Gli alberi, i campi di grano, il bosco sono stati elementi fondamentali in questi mesi di malattia per Kate. Non a caso, ha sempre scelto la natura come sfondo dei suoi tre video con cui quest’anno ha dato gli annunci più importanti, il primo quello in cui ha detto di avere un tumore, il secondo con cui ha anticipato la sua presenza al Trooping the Colour lo scorso giugno e infine la clip di settembre dove ha dichiarato di aver terminato la chemioterapia.

Altro dettaglio significativo del suo look, la fede di brillanti al dito, la stessa che indossava nell’ultimo video. Dunque, niente anello di fidanzamento, quello con lo zaffiro che era appartenuto a Lady Diana, ma un nuovo anello, probabilmente un regalo di William.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton, stanca ma sorridente accanto a William

Fonte: Getty Images

Kate è apparsa sorridente accanto a suo marito William con golf e cravatta bordeaux, coordinati al look della moglie. La Principessa del Galles è sembrata piena di energia, felice di essere tornata al lavoro, ma allo stesso tempo il suo sguardo stanco, un accenno di occhiaie tradiscono la fatica, la preoccupazione per tutto quello che ha passato e di fatto sta ancora attraversando.