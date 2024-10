Kate Middleton, il significato segreto del suo tailleur bordeaux da 1.370 euro

Kate Middleton indossa il tailleur bordeaux di Roland Mouret per l'incontro toccante con la 16enne malata di cancro. Il look contiene un messaggio segreto

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i suoi tailleur pantaloni di tendenza

Kate Middleton ha scelto di indossare il suo tailleur pantaloni bordeaux di Roland Mouret per la prima apparizione pubblica dopo la fine della chemioterapia preventiva.

Kate Middleton, prime foto dopo la fine della chemioterapia

Sebbene abbia partecipato ad altre riunioni di lavoro ufficiali nelle scorse settimana, l’incontro a Windsor con Liz, una ragazza di 16 anni malata di cancro, è stato il primo impegno di Kate Middleton ad essere documentato con delle foto, dopo che la Principessa del Galles ha comunicato la fine del ciclo di cure contro il tumore.

Liz Hutton è una giovanissima fotografa, affetta da una forma di cancro molto aggressiva, che William ha conosciuto tramite la London Air Ambulance Charity di cui è patrono e che ha invitato a scattare le foto dell’ultima cerimonia delle investiture. Kate l’ha voluta incontrare, insieme al marito, per esprimere la sua vicinanza e solidarietà nella lotta contro il tumore.

Kate Middleton, il significato del tailleur di Roland Mouret

Per l’occasione, Lady Middleton ha voluto indossare il tailleur bordeaux di Roland Mouret. Si tratta di un completo composto da giacca monopetto con tasche laterali e pantaloni a palazzo. Il tailleur costa circa 1.370 euro. Kate lo ha abbinato a una maglia beige a girocollo e ai suoi preziosi orecchini Cassandra Goad Temple of Heaven da 2.780 sterline, circa 3.310 euro.

Fonte: Getty Images

Kate ha debuttato con questo tailleur a dicembre 2022, durante un viaggio a Boston. In quell’occasione lo ha abbinato a una camicia rosa con fiocco al collo. Poi, a gennaio 2023 lo ha riproposto durante un incontro coi giocatori di rugby sulla sedia a rotelle, in quel caso lo ha indossato con una maglia bianca.

La Principessa del Galles non ha scelto quell’ensemble solo per un gusto estetico al suo appuntamento a Windsor, ma per veicolare un messaggio specifico. Innanzitutto, il tailleur pantalone indica sicurezza di sé e del proprio ruolo professionale. Si trattava pur sempre di un incontro formale, per quanto le emozioni sono state molte come espresso dal dolcissimo abbraccio tra Kate e Liz. Entrambe condividono la lotta contro la malattia.

Fonte: Getty Images

D’altro canto, Lady Middleton possiede moltissimi tailleur pantalone ma ha scelto il completo bordeaux, indubbiamente un colore di tendenza in autunno. Ma ha anche un significato simbolico. Infatti, il rosso borgogna è legato alla raffinatezza e al lusso, perché veniva utilizzato per le vesti nobiliari in passato. Indica però anche il rispetto. Infine, grazie all’alta concentrazione di viola che contiene, trasmette un senso di rilassatezza e calma.

Sentimenti che ritroviamo nel messaggio che i Principi del Galles hanno condiviso sui loro profili social: “l principe e la principessa hanno poi pubblicato le foto del momento sui loro canali social, insieme al messaggio: “È stato un piacere incontrare Liz a Windsor oggi. Una giovane fotografa di talento la cui creatività e forza ci hanno ispirato entrambi. Grazie per aver condiviso le tue foto e la tua storia con noi W&C”.