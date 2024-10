Kate Middleton, la foto dell’incontro a Windsor post-chemio: un abbraccio che vale tutto

Fonte: IPA Kate Middleton, l'abbraccio con la ragazza malata di cancro

Un abbraccio che vale più di mille parole. È quanto mostrato sui canali ufficiali del Principe e della Principessa del Galles, con due scatti che immortalano un incontro speciale fortemente voluto dalla coppia a Windsor. Kate e William hanno realizzato il sogno di una giovanissima ragazza malata di cancro che con la Middleton condivide non solo la passione per la fotografia, ma anche appunto la malattia.

Il gesto di Kate e William per la giovane Liz Hatton

Possiamo soltanto provare a immaginare la grande emozione nel cuore di Liz Hatton, accolta a braccia aperte – letteralmente – da Kate Middleton e dal Principe William, tra le mura del Castello di Windsor. Liz ha 16 anni e una storia che ha colpito moltissimo la Royal Couple: a gennaio le è stato diagnosticato un tumore desmoplastico a piccole cellule rotonde, vale a dire una neoplasia maligna, rara e aggressiva. Alla giovane restano da vivere da sei mesi a tre anni.

William aveva sentito parlare di Liz grazie alla London Air Ambulance Charity, fondazione di cui è sostenitore, e dopo che nel mese di maggio la mamma della ragazza aveva pubblicato sui social la sua “lista dei desideri fotografici”, non ha perso tempo. Parlandone con Kate non ci sono stati dubbi: avrebbero realizzato uno di questi desideri, facendole fotografare una solenne cerimonia di investitura.

Un abbraccio che vale più di mille parole

Il 2 ottobre per Liz è giunto un momento che difficilmente potrà dimenticare. L’abbraccio con Kate è emblematico: la Principessa del Galles ha da poco annunciato di aver interrotto il trattamento chemioterapico e, dopo i mesi trascorsi a fronteggiare il cancro, conosce bene il dolore e la paura della giovane fotografa.

“È stato un piacere incontrare Liz oggi a Windsor. Una giovane fotografa di talento la cui creatività e forza ci hanno ispirato entrambi. Grazie per aver condiviso le tue foto e la tua storia con noi”, hanno scritto a corredo del post su Instagram. Post che mostra solo alcuni momenti dell’incontro con Kate e William che, come riporta People, hanno poi concesso un incontro totalmente privato alla giovane e alla sua famiglia.

Ad accomunare Kate Middleton e Liz, ovviamente, c’è anche la fotografia. Una passione che la Principessa del Galles spesso ha condiviso con i sudditi, autrice di scatti che sono rimasti nella storia della Famiglia Reale. Basti pensare a quelli pubblicati in occasione dei compleanni dei figli George, Charlotte e Louis, così come di altri momenti importanti per la coppia.

Kate è tornata ai suoi impegni e non mancherà occasione nelle prossime settimane di vederla nuovamente al lavoro. Impegno e cuore sono le sue cifre vincenti e lo ha dimostrato ancora una volta con la giovane Liz. Un gesto che ha fatto felice una ragazza ma che ha colpito anche il cuore dei sudditi e dei fan di tutto il mondo, che hanno seguito l’iter della sua malattia con sincera apprensione.