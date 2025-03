Kate Middleton rompe il protocollo per Liz Hatton: il suo omaggio emoziona

Kate Middleton ha rotto il protocollo per onorare Liz Hatton, giovane fotografa scomparsa a 17 anni. Un gesto che commuove e dimostra la sua vicinanza alle persone

Fonte: IPA Kate Middleton

Kate Middleton ha sempre dimostrato di essere una principessa vicina alle persone, capace di rompere il protocollo reale quando il cuore lo richiede. Questa volta, lo ha fatto per Liz Hatton, una giovane fotografa di 17 anni che, prima di morire a causa di un tumore raro, aveva espresso il desiderio di incontrarla. E Kate non ha esitato. Un gesto carico di significato, che va oltre le regole di corte e che oggi commuove il mondo intero.

L’incontro tra Kate Middleton e Liz Hatton: un sogno che diventa realtà

La storia di Liz Hatton ha toccato profondamente la Principessa del Galles. La giovane, originaria del North Yorkshire, aveva stilato una lista di desideri dopo aver scoperto di essere affetta da un tumore desmoplastico. Tra i sogni da realizzare c’era proprio quello di incontrare Kate Middleton, una figura che aveva sempre ammirato.

L’incontro è avvenuto nel suggestivo scenario del Castello di Windsor. Kate, in un raffinato completo dal taglio impeccabile, si è mostrata disponibile e affettuosa, accogliendo Liz con un sorriso sincero e un abbraccio che ha raccontato molto più di mille parole. Un momento privato, lontano dai riflettori, nel rispetto della volontà della giovane e della sua famiglia.

Liz, con la sua macchina fotografica, ha immortalato l’incontro con scatti che oggi restano una testimonianza tangibile della sua passione e del suo talento. Un talento che la principessa ha riconosciuto pubblicamente, elogiando la creatività e la forza della giovane fotografa.

Un tributo che va oltre il protocollo reale

La morte di Liz Hatton, ha profondamente colpito Kate, che ha deciso di omaggiarla in modo speciale. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la principessa ha condiviso un toccante post sui social, ricordando Liz con parole piene di affetto:

“Celebrando la forza e la creatività di Liz e di sua madre Vicky Hatton. È stato un onore incontrarle entrambe a Windsor in ottobre. La memoria di Liz vive nella resilienza incrollabile di Vicky. Grazie per questo momento così commovente”.

Non si tratta di un gesto casuale, ma di un’azione ben precisa che rompe con le rigide regole di Buckingham Palace. Tradizionalmente, i membri della famiglia reale tendono a mantenere una certa distanza emotiva nei loro impegni pubblici. Ma Kate ha scelto un approccio differente, dimostrando di essere una principessa moderna, capace di mescolare istituzionalità e autenticità.

E non si è fermata ai social. La principessa e il principe William hanno continuato a mantenere un rapporto stretto con la famiglia di Liz, supportandola anche in privato. Un sostegno che la madre della ragazza, Vicky Robayna, ha definito “incredibile”, spiegando come la vicinanza della coppia reale sia stata di grande conforto dopo la perdita della figlia.

Ma non è la prima volta che Kate rompe il protocollo per essere vicina alle persone. Nel 2021, la principessa si era recata da sola alla veglia per Sarah Everard, la giovane donna assassinata da un agente di polizia.

Anche in quell’occasione, Kate aveva scelto di non annunciare pubblicamente la sua presenza, per rendere il momento il più autentico possibile.

Due gesti simili, a distanza di anni, che mostrano quanto Kate Middleton abbia fatto propria la missione di una principessa moderna, capace di andare oltre il protocollo quando il cuore lo richiede.