Kate Middleton, la confessione inaspettata: “Lo trovo davvero difficile”

Kate Middleton ha confessato le sue fragilità durante il ricevimento a Palazzo e ha messo a tacere le malelingue

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è destinata a salire sul trono come Regina consorte, ma nonostante sia consapevole del ruolo importante che si appresta a ricoprire, non ha mai perso la sua spontaneità. E così ha raccontato di sé qualcosa che nessuno nella Famiglia Reale aveva avuto il coraggio di fare prima di lei.

Kate Middleton e le difficoltà a Palazzo

Kate Middleton ha festeggiato il compleanno di suo figlio Louis, che ha compiuto 8 anni, il giorno dopo il ricevimento a Buckingham Palace per il centenario della Regina Elisabetta.

La Principessa del Galles è stata impeccabile. A cominciare dal look con cui ha reso omaggio alla defunta Sovrana, con un abito lilla e la collana di perle che le era appartenuta.

Ogni gesto e ogni frase di Kate è stata perfetta, rispettosa del protocollo ma nel contempo spontanea. Tutte le persone che hanno parlato con lei si sono sentite ascoltate e a proprio agio, perché la Principessa non deve sforzarsi di essere affabile e gentile, lo è di carattere e per educazione.

In ogni caso, anche a lei costa fatica mantenere un atteggiamento sempre composto e fare attenzione a ogni dettaglio in modo da non creare incomprensioni o peggio incidenti coi propri interlocutori.

La spontaneità di Lady Middleton la porta a volte a raccontare qualcosa di sé. Lo stesso è accaduto durante il ricevimento a Palazzo dove ha confessato quanto sia difficile per lei questo tipo di incontri.

Kate infatti ha rivelato ha un gruppo di ospiti con cui stava conversando: “Trovo questi ambienti davvero difficili. Inoltre ho una voce molto flebile, quindi mi sento sempre dire ‘Parla un po’ più forte!'”. La Principessa si riferiva proprio a quel tipo di situazioni come quella in cui si trovava.

Ambienti rumorosi, con molte persone, dove c’è spesso confusione non fanno per lei. Non è nella sua natura alzare la voce – e nemmeno potrebbe per il bon ton – dunque tutto diventa doppiamente stancante.

Kate Middleton, la sua gentilezza spontanea

Kate ha raccontato questa sua difficoltà con molta naturalezza. In passato nessun membro della Famiglia Reale avrebbe fatto una tale confidenza in pubblico. Queste erano le classiche indiscrezioni che di solito trapelavano da assistenti e personale di servizio di Palazzo, quando andavano in pensione o si dimettevano.

La Principessa del Galles è riuscita a mettere a tacere le malelingue raccontando con spontaneità le difficoltà del suo ruolo a Palazzo, rivelando così le sue fragilità e la sua umanità. Ma Kate ha fatto breccia nel cuore degli ospiti di Re Carlo anche per la sua gentilezza.

Infatti, è stata protagonista di un momento toccante con l’ottantottenne Tony Gledhill, stringendogli delicatamente entrambe le mani mentre lui appariva sopraffatto dalla gratitudine. Tony ha poi rivelato di aver confidato alla Principessa di aver perso da poco la moglie, con la quale era stato sposato per 67 anni. Fu proprio sua moglie, ha raccontato, ad esortarlo a partecipare all’evento a Palazzo prima di morire. E ha concluso: “La Principessa era adorabile, è stata fantastica”.