Per la Festa della Donna, sul profilo ufficiale della Famiglia Reale inglese è stato condiviso un post in cui sono state celebrate parte delle donne Reali, come la Regina Elisabetta, la Regina Camilla o la Principessa Anna. I sudditi, così come i sostenitori stessi della Monarchia Inglese, non hanno potuto fare a meno di notare l’assenza di due grandi donne, ovvero Kate Middleton, l’attuale Principessa del Galles, e Lady Diana. Il gesto è stato interpretato come un vero e proprio sgarbo da parte di Re Carlo. Ma Kate è al di sopra di tutto: sul profilo Instagram del Principe e della Principessa del Galles, è stata premiata la scelta sobria di ricordare le donne che li hanno ispirati nel 2024, tra cui Liz Hatton, la giovane scomparsa a causa del cancro.

Kate Middleton, la scelta sobria per la Festa della Donna dopo lo sgarbo di Re Carlo

Nella Giornata Internazionale della Donna, Kate Middleton ha scelto di ricordare e omaggiare tutte le donne che l’hanno ispirata durante l’ultimo anno. Come Liz Hatton, la giovane diciassettenne scomparsa a causa del cancro. “Celebrando la forza, la resilienza e la creatività di Liz e di sua madre Vicky, è stato un onore incontrarle entrambe a Windsor a novembre”, ha scritto la Principessa del Galles, poche ore dopo il post del profilo ufficiale di Re Carlo e della Regina Camilla, in cui è sorprendentemente assente Kate Middleton.

Per Kate, l’incontro con Liz è stato molto importante: il suo è stato letto come un omaggio toccante a una giovane donna, una fotografa di grande talento. Lo scatto in cui Kate abbraccia Liz è stato condiviso in tutto il mondo: in una giornata tanto importante, dunque, la Principessa del Galles, così come il Principe del Galles, William, ha ricordato le donne che hanno trasmesso emozioni e sentimenti importanti, e che l’hanno ispirata in un anno tutt’altro che difficile, quello in cui le è stato diagnosticato il cancro e in cui si è sottoposta alla chemioterapia preventiva.

L’ultimo difficile anno

Di certo Kate Middleton ha preferito non solo la strada della sobrietà, ma di fatto ha dato risalto alle donne brillanti che ha conosciuto nell’ultimo anno. A gennaio 2024 ha dovuto affrontare un intervento all’addome, dopo un periodo di assenza dalla scena pubblica abbastanza insolito per lei. La convalescenza, la diagnosi di tumore, la chemioterapia preventiva.

La Principessa ha trovato rifugio nella famiglia d’origine e non solo: secondo le indiscrezioni, Kate si sarebbe molto avvicinata alla fede nell’ultimo periodo (contrariamente a William, considerato una sorta di Principe più “moderno”). Non sorprende, dunque, la scelta di celebrare proprio le donne che le hanno in qualche modo trasmesso qualcosa di importante e che l’hanno ispirata ad andare avanti, a fare la differenza per il mondo. Re Carlo, invece, è stato sommerso di critiche per l’assenza nel carosello di Instagram di una foto di Kate Middleton, ma non solo. Non è piaciuto nemmeno il mancato omaggio a Lady Diana. Un gesto che è stato letto come un vero sgarbo nei loro confronti.