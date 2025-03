Kate Middleton non è stata inclusa nel post social della Famiglia Reale Inglese che celebra la Giornata Internazionale della Donna. Diversi sudditi hanno protestato

Fonte: IPA Kate Middleton

La giornata dell’8 marzo è dedicata alla celebrazione della parte femminile dell’universo in occasione della Giornata Internazionale della Donna. In quest’occasione speciale vengono organizzate diverse manifestazioni per celebrare la femminilità e le lotte che nei secoli hanno portato le donne alla conquista della parità dei diritti.

In questo giorno così importante anche i post social parlano di diritti e celebrano la parte più rosa dell’universo. Tra i tanti contenuti digitali dedicati alla speciale ricorrenza si trova anche un post della Famiglia Reale Inglese, formato da diverse fotografie di alcune esponenti del casato. Ma nella carrellata di scatti c’era un’assenza molto importante.

Lo staff della Famiglia Reale, infatti, ha fatto un errore, non inserendo Kate Middleton, futura Regina d’Inghilterra, nel post dedicato all’8 marzo.

Kate Middleton assente dal post dell’8 marzo

Kate Middleton sta tornando lentamente alla sua normale vita, dopo essersi sottoposta alle cure preventive per un tumore che le è stato diagnosticato a inizio 2024. La Principessa in autunno ha svelato di aver terminato le terapie con un video emozionante e, da allora, ha ripreso lentamente a prendere parte a degli impegni ufficiali della Corona Inglese.

Anche di recente la moglie di William d’Inghilterra è apparsa a sorpresa in televisione con una giacca vintage e presto dovrebbe essere protagonista del Commonwealth Day 2025. D’altronde Kate Middleton è da anni una figura centrale della Monarchia Britannica e, ancora di più, da quando è diventata Principessa del Galles e i cognati Harry d’Inghilterra e Meghan Markle hanno lasciato il loro posto all’interno della Famiglia Reale per trasferirsi in California.

Ma, malgrado il suo importante apporto alla Monarchia Inglese, lo staff di Palazzo ha dimenticato d’includerla nel post che celebra la Giornata Internazionale della donna, condiviso sulla pagina Instagram ufficiale della Corona. Il contenuto digitale esaltava le importanti figure femminili della dinastia e le fotografe che le hanno immortalate con diverse foto: “Oggi, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, rendiamo omaggio al sostegno di lunga data della Famiglia Reale alle fotografe, che risale all’avvento della fotografia a metà del 1800”.

Nella galleria digitale sono state inserite diverse donne della Casa Reale Inglese: “Dalle fotografie della Regina Vittoria di Frances Sally Day degli anni ’50 dell’Ottocento, ai ritratti della giovane Regina Elisabetta II di Dorothy Wilding del 1952, e ai recenti ritratti della Duchessa di Edimburgo della fotografa nigeriana Christina Ebenezer, le fotografe hanno immortalato i membri della Famiglia Reale in modo unico sin dall’inizio di questa forma d’arte”.

A essere protagoniste del post social sono la compianta Regina Elisabetta II, l’attuale Regina Camilla, la Regina Vittoria, la Principessa Anna, la Regina Alessandra e Sophie, Duchessa di Edimburgo, ma manca un ritratto di Kate Middleton, futura Regina d’Inghilterra.

Le proteste del web

La Famiglia Reale Inglese non ha incluso fotografie di Kate Middleton nel post social che celebra la Giornata Internazionale della Donna 2025. L’assenza della Principessa del Galles nel contenuto digitale ha destato l’indignazione di diversi utenti del web, che hanno commentato il post del Palazzo Reale: “Non la madre del futuro re? Nessun rispetto” e “Principessa del Galles? Madre del futuro re? Colei che porta più popolarità e visibilità alla famiglia reale del mondo?”.

In molti hanno voluto sottolineare anche l’assenza di Diana Spencer: “Vi manca la principessa del Galles, tutte e due”.