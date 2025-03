Kate Middleton, l’apparizione a sorpresa in tv e la giacca di 18 anni fa

Kate Middleton appare a sorpresa in tv coi disegni dei figli. E fa parlare di sé per la giacca di Ralph Lauren del 2007

Fonte: IPA Kate Middleton

Kate Middleton è tornata dalle vacanze da una settimana e non si è fatto che parlare di lei e della sua uscita con William in Galles dove si è presentata con un look griffato e riciclato, compresa una giacca di Ralph Lauren che ha indossato per la prima volta nel 2007, quando aveva 25 anni. E intanto è apparsa a sorpresa e indirettamente in tv. Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton e la giacca di Ralph Lauren di 18 anni fa

Dopo le vacanze ai Caraibi, Kate Middleton è tornata al lavoro. La Principessa del Galles è comparsa in pubblico solo una volta questa settimana e tanto è bastato. Infatti, con William è andata a Pontypridd, in occasione di San Davide, patrono locale.

Fonte: IPA

Qui si è presentata con un’ora di ritardo per colpa dei treni, sfoggiando un lungo cappotto rosso di Alexander McQueen e una gonna di Gucci. Ha poi sfidato William nella realizzazione di dolcetti tipici, indossando un grembiule e stendendo da chef provetta in un batter d’occhio la pasta col mattarello.

Poi ha incontrato la popolazione locale e così si è reso necessario un altro cambio d’abito. Al posto del cappotto ha indossato una giacca sportiva marrone, che si coordinava perfettamente con la gonna a quadri, firmata Ralph Lauren. La particolarità di questo capospalla è che è del 2007. Quando Kate l’ha sfoggiata per la prima volta aveva 25 anni e non era nemmeno sposata con William. Oggi come allora le sta benissimo.

Fonte: Getty Images

All’epoca l’aveva abbinata alla gonna che componeva il completo e la portava allacciata. Adesso l’ha indossata aperta e con il giglio giallo, simbolo del Galles, appuntato sul bavero.

Kate Middleton, l’apparizione a sorpresa in tv

Intanto, mentre si discute dei suoi look in Galles, Kate ha fatto una comparsata in tv. O meglio l’hanno fatta i disegni dei suoi figli che qualche giorno fa la Principessa del Galles ha condiviso sul suo profilo Instagram ufficiale.

Si tratta dei ritratti che George, Charlotte, Louis e la stessa Kate hanno realizzato insieme, nell’ambito del progetto Shaping us sulla prima infanzia, promosso proprio dalla Principessa. I disegni sono apparsi sul canale tv per bambini CBeebies.

Non è la prima volta che Lady Middleton compare su questo canale. Nel 2022 ha letto uno dei suoi libri preferiti dell’infanzia, Il gufo che aveva paura del buio , durante la popolare trasmissione Storie della buonanotte. Il canale televisivo per bambini chiede ai più piccoli di inviare i propri lavori artistici che ritraggono amici e familiari. Dunque, quelli di George, Charlotte, Louis e della loro mamma erano degli esempi perfetti.