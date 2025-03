Kate Middleton, l’annuncio della svolta e il look al Commonwealth Day 2025

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è al centro di un importante annuncio che segna un’importante svolta. Il Palazzo ha ufficializzato che parteciperà alla cerimonia del Commonwealth Day assieme a Re Carlo lunedì 10 marzo. Lo scorso anno sia la Principessa del Galles che il Sovrano non erano presenti, perché avevano appena iniziato le cure contro il cancro.

Kate Middleton, l’annuncio di Buckingham Palace

Dunque, l’annuncio di Buckingham Palace su Kate Middleton e Carlo è un segnale molto positivo, perché sembra indicare che il periodo più difficile è ormai alle spalle per entrambi. Dallo scorso autunno, in effetti, la Principessa ha ripreso il lavoro e nell’ultimo mese sembra aver intensificato le uscite pubbliche.

Dopo la vacanza ai Caraibi, di metà febbraio, Kate Middleton è andata in Galles con William per un’intera giornata di impegni pubblici. E adesso la rivedremo in una delle cerimonie più importanti dell’anno per la Monarchia britannica.

Dunque, Kate, William, Carlo e Camilla si uniranno alla Principessa Anna e al Duca e alla Duchessa di Gloucester per la cerimonia di lunedì 10 marzo nell’Abbazia di Westminster. La Famiglia Reale si riunisce finalmente in questo importante appuntamento, dopo un 2024 molto difficile e incerto.

Il tema scelto per quest’anno è Together We Thrive, ossia Insieme prosperiamo. In quanto capo del Commonwealth, Re Carlo terrà un discorso a tutte le nazioni che ne fanno parte. Lo scorso anno il messaggio fu registrato in video.

Quest’anno sono previste anche speciali esibizioni musicali del team Masai Cultural Arts, semifinalisti di Britain’s Got Talent 2015, Braimah e Jeneba Kanneh-Mason, il primo Master of The King’s Music, Errollyn Wallen, e il soprano samoano, Aivale Cole e Joan Armatrading.

Kate Middleton, il look per il Commonwealth Day

Per la cerimonia che si tiene all’Abbazia di Westminster, il dress code è definito e ci sono pochissimi margini di libertà, trattandosi di un evento ufficiale della Monarchia. Il look dunque deve essere formale ma non di rappresentanza.

In questi casi, il cappello è un accessorio d’obbligo per le donne della Famiglia Reale, così come la gonna. Il completo giacca-pantaloni è infatti altamente sconsigliato, se non addirittura proibiti.

Per queste occasioni, Kate opta per look monocromatici. Nel 2023 si era presentata alla cerimonia con un ensemble blu navy di Erdem che aveva dei piccoli decori floreali, a celebrare la primavera incombente. Un look decisamente femminile e bon ton, completato da un cappello a tesa larga coordinato.

L’anno precedente invece aveva scelto un cappotto blu elettrico con bavero in raso, creato apposta per lei da Catherine Walker, sotto il quale si intravvedeva un abito dello stesso colore e poi l’immancabile cappello.

Nel 2019 invece Kate arrivò con un look rosso fuoco. Quella cerimonia divenne famosa perché lei e Meghan si scambiarono un bacio sulla guancia, per mettere a tacere i pettegolezzi sulle tensioni tra loro che poi si dimostrarono vere.

È altamente probabile che Lady Middleton scelga per il Commonwealth Day uno dei suoi look monocromatici, potrebbe optare per un discreto e regale blu scuro. Difficilmente si vestirà di bordeaux, perché è un colore più invernale, ma non è da escludere totalmente. Invece, è improbabile che si vesta di bianco. L’outfit comprenderà certamente il cappello e le décolleté dal tacco sottile che quasi certamente saranno di Gianvito Rossi.