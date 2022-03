Kate Middleton sempre più magra: cappotto blu regale per l’Ucraina al Commonwealth Day

Kate Middleton al Commonwealth Day: il look blu in dettaglio

Kate Middleton arriva insieme a William all’Abbazia di Westminster per la cerimonia del Commonwealth Day. La Duchessa di Cambridge, magrissima, è impeccabile nel suo nuovo cappotto blu, creato su misura da Catherine Walker, che è un omaggio all’Ucraina.

Il primo Commonwealth Day senza la Regina

Questo evento tradizionale, di altissimo livello per la Monarchia britannica, segna quest’anno un momento ancora più significativo per l’assenza della Regina Elisabetta che a causa delle sue condizioni di salute si è vista costretta a saltare l’appuntamento e a cedere a suo figlio Carlo le funzioni che sarebbero spettate a lei in quanto capo del Commonwealth.

Kate Middleton, il cappotto su misura è un omaggio all’Ucraina

Kate Middleton si è presentata all’appuntamento con un look che rispetta totalmente il dress code di Corte. La Duchessa di Cambridge ha optato per un cappotto blu regale, di Catherine Walker, il brand cui si affida per gli outfit più formali. Il capospalla, chiuso da una fila di cinque bottoni ricoperti in stoffa, ton su ton, ha uno scollo a V, rifinito in velluto, è sciancrato per esaltare la vita strettissima di Lady Middleton, spalline pronunciate e tasconi laterali.

Il colore del capo non è causale, ma vuole essere un omaggio alla bandiera ucraina, esattamente come il golf di Alexander McQueen indossato dalla moglie di Will per far visita al centro culturale di Kiev a Londra. Di nuovo, Kate sceglie il look per veicolare un messaggio importante, di sostegno alle popolazioni che soffrono per il conflitto causato da Putin. Al cappotto, la Duchessa coordina un capello dello stesso colore, realizzato da Lock & Co, con maxi fiocco sulla nuca, dal quale ricado sulle spalle i capelli pettinati in un semiraccolto. Ai piedi calza un paio di décolletée in suede, di Rupert Sanderson, che abbina a una clutch di Jimmy Choo.

Kate Middleton, il significato dei gioielli di Diana

Anche la scelta dei gioielli non è casuale. Kate opta per la parure con zaffiri, appartenuta a Lady Diana. La stessa che aveva indossato nell’ottobre 2020 quando accolse il Presidente ucraino Zelensky e sua moglie Olena a Kensington Palace. Un altro dettaglio che non lascia dubbi con chi si schiera la Monarchia britannica in questo conflitto che preoccupa seriamente l’Europa e il mondo intero.

William e Kate sono apparsi sorridenti e distesi durante la cerimonia, sebbene non ci fosse la Regina che, avendo necessità di usare il bastone per camminare, ha preferito non partecipare. Coi Duchi di Cambridge erano presenti Carlo e Camilla, Boris Johnson, del segretario generale del Commonwealth e degli alti commissari a Londra degli Stati membri del Commonwealth.

Kate Middleton, il gelo con Meghan Markle al Commonwealth Day

L’ultima volta che si è svolta in presenza la cerimonia per il Commonwealth Day era il marzo 2020, fu anche l’ultimo impegno ufficiale di Harry e Meghan Markle per Buckingham Palace. La tensione era alle stelle. I Sussex e i Cambridge nemmeno si guardavano in faccia. William e Kate erano pietrificati, Harry aveva un’espressione cupa mentre Lady Markle si sforzava di non perdere il sorriso finto, di circostanza.

Nel 2021, a causa della pandemia, l’evento in presenza fu sospeso, la Regina tenne il tradizionale discorso in video dove si richiamava all’unità e alla coesione, proprio mentre i Sussex si preparavano ad andare in onda con la famosa intervista-scandalo a Oprah Winfrey. Un mese dopo Elisabetta sarebbe rimasta vedova, suo marito, il Principe Filippo moriva a 99 anni il 9 aprile 2021, nel giorno dell’anniversario di nozze di Carlo e Camilla.