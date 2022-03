Kate Middleton, tradita dall’emozione: sfida Putin con la bandiera dell’Ucraina

Kate Middleton, il look è un messaggio per l’Ucraina

Kate Middleton trattiene a fatica le lacrime durante la visita al centro culturale ucraino di Londra, insieme a suo marito William. La Duchessa ha mostrato tutta la sua solidarietà alla popolazione colpita dalla guerra e non ha esitato a lanciare un messaggio potente con il suo look, indossando un maglione blu che richiama i colori della bandiera dell’Ucraina.

Kate Middleton, il sostegno materiale agli ucraini

Come Letizia di Spagna che ha indossato una blusa coi tipici ricami ucraini, anche Kate Middleton ha voluto esprimere la sua solidarietà a chi sta soffrendo per il conflitto, sfidando Putin attraverso il suo outfit che è un incredibile strumento di comunicazione. Ma anche compiendo un gesto concreto, infatti i Duchi di Cambridge hanno portato alcuni dolci fatti in casa, brownies al cioccolato e barrette di muesli realizzati direttamente nelle cucine di Kensington Palace, da offrire agli ospiti del centro culturale e ai volontari che hanno incontrato di persona.

Kate ama molto fare regali personali, realizzati con le sue mani. Un dono che ha un grande significato e che di solito riserva a persone che le sono molto vicine. È noto che, ancora fidanzata con William, conquistò la Regina Elisabetta regalandole per Natale un vasetto di marmellata da lei confezionato.

Ma ritornando alla visita di Londra, i Duchi di Cambridge hanno già espresso il loro appoggio in modo formale all’Ucraina e il Presidente Zelesnky li ha ringraziati personalmente via social per questo. Il legame tra il suo Paese e la Gran Bretagna è molto forte ed è stato espresso con il lungo applauso unanime che il parlamento inglese gli ha riservato.

Kate Middleton, il messaggio del look

Kate si è presentata al centro culturale con un golf in cashmere blu, come la bandiera dell’Ucraina, firmato Alexander Mcqueen e un paio di pantaloni navy dalla gamba larga, di Jigsaw e le décolletée dal tacco largo di Emmy London. Anche i gioielli sono ridotti al minimo, l’inseparabile anello di Diana e degli orecchini in oro a cerchio. Entrambi i Duchi hanno indossato la spilla coi colori ucraini.

Kate Middleton si commuove

L’outfit sobrio rispetta la missione di Lady Middleton che insieme a William ha incontrato i volontari che si occupano di aiutare i profughi e di inviare cibo e farmaci a chi è rimasto in Ucraina. Ascoltando i loro racconti, Kate si è commossa e a fatica è riuscita a trattenere le lacrime. Questa manifestazione pubblica dei sentimenti è molto rara nella Duchessa che preferisce presentarsi agli appuntamenti sempre sorridente, senza mai fare trapelare le sue reali emozioni. Kate non è riuscita quasi a parlare, mentre il Duca ha ribadito il suo sostegno: “È così strano assistere a un conflitto in Europa. Siamo tutti con voi”.