Chi è Olena Zelenska, la moglie del Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky

È al suo fianco da anni, dapprima nella sua carriera di attore comico – successivamente – in quella di Presidente dell’Ucraina. Olena Zelenska è la moglie di Volodymyr Zelensky ed è rimasta al suo fianco sempre e lo farà ancora, anche in questi giorni difficili – di guerra e crisi – che seguiranno alla decisione del Presidente della Russia Putin di attaccare Kiev.

Chi è Olena Zelenska

La moglie di Volodymyr Zelensky è nata il 6 febbraio 1978 a Kryvyj Rih, nell’Ucraina centrale, ma vive a Kiev. Il suo nome completo è Olena Volodymyrivna Zelenska, nata Kiyashko, e oltre a essere un architetto (ha esercitato poco) è una sceneggiatrice e una scrittrice affermata. Non a caso, è stata proprio lei l’autrice degli sketch comici di suo marito che, prima di essere eletto presidente, era un attore molto apprezzato.

È First Lady dal 2019 e, da quel momento, le attenzioni di tutto il mondo si sono concentrate su di lei. Non solo per la sua bellezza molto naturale, ma anche per il modo tutto particolare che ha di stare vicina al marito. Gli cammina al fianco con sicurezza e lo osserva con occhi innamorati, supportandolo in ogni sua scelta – persino in quella folle di presentarsi alle elezioni e poi vincerle.

La decisione di scendere in politica non l’ha entusiasmata, sebbene successivamente abbia deciso di accettarla, proprio come aveva rivelato a Corriere della Sera: “Ero totalmente contraria. E glielo dissi in modo molto aggressivo. Vedevo le difficoltà. Non mi sembrava neanche un progetto: era un totale cambio di direzione delle nostre vite. Quando ho capito che era serio, e avrebbe fatto di tutto per proteggere la nostra famiglia, sono diventata una sua sostenitrice”.

Non solo una moglie e una compagna di vita: Olena è anche la sua personalissima consulente d’immagine. Lo aiuta e lo consiglia su tutto, persino sugli abiti da indossare per gli incontri più importanti e sui quali non può proprio sbagliare. Per lui non è un peso, anzi, si è sempre detto entusiasta di averla al suo fianco in ogni momento.

Il lungo amore e i figli

Il loro amore è solido e dura da molti anni. Curiosamente, erano compagni di scuola sebbene ancora non si conoscessero. Si sono incontrati ufficialmente molto più tardi, quando Olena era già una studentessa della Facoltà di Ingegneria Civile dell’Università Nazionale Kryvyi Rih.

Non si può dire che sia stato un colpo di fulmine, anzi. Il loro rapporto è cresciuto gradualmente e, prima di sposarsi nel 2003, si sono frequentati per 8 anni. La loro unione è stata impreziosita dalla nascita della loro prima figlia Oleksandra – venuta al mondo nel 2004 – mentre nel 2013 è nato il secondo figlio Kyrylo.

Chi è suo marito, Volodymyr Zelensky

Marito e moglie sono coetanei. Lui è nato il 25 gennaio 1978 a Kryvyi Rih. La sua carriera non inizia in politica ma nel mondo dello spettacolo e in tv. È un attore comico e ha mosso i suoi primi passi nel 1997, presso lo studio cinematografico Kvartal 95 Club di cui poi è diventato direttore artistico nel 2003. Nel 2019 è elettro Presidente dell’Ucraina, a febbraio 2022 chiamato ad affrontare la grave crisi che ha scatenato l’attacco della Russia sulla sua Capitale.