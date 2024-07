Joker 2, cosa sappiamo sul nuovo film con Lady Gaga e Joaquin Phoenix

Fonte: IPA Lady Gaga e Joaquin Phoenix in "Joker 2"

A cinque anni esatti dall’uscita del primo capito della storia, l’attesa per poter rivedere sul grande schermo le vicende di uno dei cattivi più amati dei fumetti si fa sempre meno lunga. In autunno i fan di Batman e del lato più oscuro di Gotham potranno infatti godersi Joker: Folie à Deux, il sequel della pellicola uscita nel 2019 e, per aumentare l’attesa, la casa di produzione ha deciso di pubblicare un trailer inedito.

“Joker: Folie à Deux” cosa sappiamo del film

Nella sua battaglia per la salvaguardia di Ghotam, Batman ha dovuto fare i conti con una serie di incredibili antagonisti. Uno dei più controversi e seguiti di questi è sicuramente Joker, che detiene un posto speciale all’interno della classifica dei grandi cattivi dei fumetti.

Che sia per la sua inspiegabile follia o per il suo inquietante aspetto, in molti si sono affezionati al suo personaggio, tanto che, nel 2019, Todd Phillips ha deciso di dedicargli un film. Da quel momento la storia di Arthur Fleck, attore comico fallito ed ignorato dalla società che presto diventerà Joker, è diventata ancor più appetibile.

A distanza di cinque anni dal primo film, il regista ha deciso di riportare sul grande schermo la storia di Fleck, lavorando a un sequel intitolato Joker: Folie à Deux. Una scelta azzeccatissima che riporterà Joaquin Phoenix nel suo ruolo del folle attore in una trama molto particolare. La casa di produzione ha voluto regalare qualche piccolo spoiler pubblicando ufficialmente il trailer del film.

Stando alle immagini del trailer, Joker: Folie à Deux regalerà agli spettatori un assaggio di quello che è vivere all’interno dell’Arkham Asylum, il manicomio criminale di Gotham City in cui Joker incontrerà la sua compagna Harley Quinn. I protagonisti dovranno prendere parte a un processo che li porterà anche sotto i riflettori dell’opinione pubblica, dividendo le masse per via delle tematiche controverse che li riguardano. In tanti, infatti, cercando di capire se i due protagonisti siano solo dei criminali o dei veri e propri eroi di Gotham.

Una storia di follia, criminalità e situazioni controverse, per gran parte girata all’interno del manicomio e caratterizzata da diverse scene musicali.

“Joker: Folie à Deux”, il cast

Per riprendere in mano la storia di Joker, Todd Phillips ha scelto un cast davvero stellare. Il suo film del 2009 non era stato pensato per avere un seguito, ma l’enorme successo ottenuto e il grande lavoro fatto da Phoenix nell’interpretate il personaggio principale, lo hanno portato a lavorarci insieme a Warner Bros.

In Joker: Folie à Deux potremmo quindi rivedere Joaquin Phoenix nei panni di Joker e, accanto a lui, una splendida Lady Gaga che accompagnerà Phoenix in questa avventura vestendo il ruolo di Harley Quinn. Si aggiungono poi Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland, Harry Lawtey e tornerà anche Zazie Beetz dal primo film.

“Joker: Folie à Deux”, quando esce

Joker: Folie à Deux verrà presentato al Festival del cinema di Venezia 2024 dove è candidato tra i film in concorso proprio come il primo film di cinque anni fa che aveva trionfato con il Leone d’oro. I fan potranno poi vederlo nelle sale italiane a partire dal 2 ottobre 2024, praticamente a tre anni esatti dal primo debutto del primo Joker di Phillips.