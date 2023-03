Lady Gaga Harley Quinn in “Joker: Folie à Deux”: prime foto dal set

Fonte: Getty Images Lady Gaga sul set di Joker 2

Tanta era l’attesa di vedere Lady Gaga nei panni di Harley Quinn, l’amante di Joker protagonista di diversi episodi della serie di Batman. Personaggio che al cinema era già stato portato con maestria da Margot Robbie in Suicide Squad nel 2016 e e Birds of Prey nel 2020.

Adesso, finalmente, le prime immagini rubate dal set di New York mostrano la cantante sempre più prestata al cinema nei panni della villain, insieme al premio Oscar Joaquin Phoenix, che torna a vestire quelli di Joker in questo secondo capitolo dal titolo (non a caso) “Joker: Folie à Deux”.

E a sorpresa, tra le prime foto dal set, anche quella in cui Lady Gaga improvvisa un bacio con una spettatrice, lasciando di stucco i presenti.

La Harley Quinn di Gaga è meno clorata di quella eccessiva e fumettistica di Margot Robbie: indossa una giacca rossa e una gonna di pelle nera, abbinate a top e calze a rete con motivo a diamante. Outfit che ricorda piuttosto quello utilizzato dalla dott. Harleen Quinzel interpretata da Mia Sara nella serie TV Birds of Prey del 2003.

Come segnalata da diversi siti di cinema, su Twitter è stata diffusa anche una scena del film e un cartello di protesta con scritto “Dent is a Clown” il che potrebbe suggerire la presenza di Harvey Dent / Due Facce nel film.

Il film, diretto come il primo da Todd Phillips (che ha anche firmato la sceneggiatura, insieme a Scott Silver), sarà distribuito nelle sale a partire dal 4 ottobre del prossimo anno. Nel cast, oltre a Phoenix e a Lady Gaga, sono presenti anche Brendan Gleeson e Zazie Beetz.