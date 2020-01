Joaquin Phoenix: “Mio fratello River è in ogni mio film”

Joaquin Phoenix, candidato agli Oscar 2020 con Joker, ha aperto il suo cuore parlando del fratello maggiore River, bellissimo attore, divenuto famoso da bambino e star della sua generazione, morto tragicamente di overdose nel 1993, a soli 23 anni. Ai tempi la scomparsa di River lasciò un vuoto immenso nel cuore dei milioni di fan e della sua numerosa famiglia (5 figli). Ma fu anche da sprono a Joaquin per diventare attore, portando avanti il progetto del fratello. Che, confessa oggi, lo ha guidato tutta la vita. “River è presente in tutti i miei film. Tutta la nostra famiglia ha sentito la sua presenza sempre, in questi anni, in mille modi diversi”