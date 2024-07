Morto Bob Newhart, con la sua Ginnie un amore lungo 60 anni e l’omaggio di Jane Fonda

Fonte: Getty Images Bob Newhart, il grande amore per Ginnie

Bob Newhart è morto all’età di 94 anni lasciando al mondo l’eredità più preziosa: il sorriso. Comico di una generazione che non c’è più, di quelli che hanno fatto scuola e insegnato tanto a chi, dopo di loro, ha voluto intraprendere questo difficile quanto splendido mestiere. Newhart ha vissuto con ironia e leggerezza – nel senso più puro e alto del termine – anche il profondo amore per la sua Ginnie, con la quale è stato sposato per ben 60 anni e che aveva perso appena un anno fa. Un uomo speciale che colleghi e amici non hanno perso occasione di omaggiare. Tra questi Jane Fonda, che gli ha voluto dedicare un lungo e commosso post su Instagram.

Bob e Ginnie Newhart, il segreto del loro amore

Era stato lo stesso attore a raccontare del primo incontro con la sua Ginnie, avvenuto nel lontano 1962. Tutto merito dell’amico e collega Buddy Hackett, come aveva spiegato in un’intervista a People, che ha letteralmente combinato l’incontro: “Buddy ha detto, ‘Ho una ragazza per te’. Sta uscendo con un altro ragazzo, ma non credo che sia giusto per lei, quindi ti organizzo un appuntamento al buio. La incontrerai, uscirai con lei e ti sposerai. Poi avrai dei figli e chiamerai uno dei bambini Buddy’. E così abbiamo fatto”.

Hackett aveva ragione, eccome. Newhart ha sposato Ginnie appena un anno dopo il loro primo incontro e insieme la coppia ha costruito una splendida famiglia. Dal loro amore sono nati, infatti, quattro figli: Robert (1963), Timothy (1967), Jennifer (1971) e Courtney (1977).

“I matrimoni dei comici, non importa quanto tempestosi, sembrano durare a lungo, e lo attribuisco alle risate – aveva spiegato l’attore in un’intervista -. Non importa quanto intensa sia la discussione che stai avendo, riesci a trovare una battuta, e poi vi guardate entrambi e iniziate a ridere. Penso che il senso dell’umorismo sia molto importante per la longevità di un matrimonio”.

Jane Fonda ricorda l’amico Bob Newhart

Il pubblico ha conosciuto il Newhart attore, quello che riusciva a strappare una risata anche con una semplice espressione del volto. L’attore che fino alla fine ha lavorato, richiestissimo anche dalle “nuove leve” della comicità, come Bill Prady e Chuck Lorre che lo hanno pregato a lungo affinché partecipasse a The Big Bang Theory (cosa che poi ha fatto, con grande successo).

C’è l’attore ma anche l’uomo, lo stesso che ha conquistato il cuore di Ginnie e di tanti amici che piangono la sua perdita. Tra questi possiamo menzionare Jane Fonda, che su Instagram gli ha dedicato un breve ma commosso post in cui ripercorre il loro rapporto, ricordando un episodio in particolare.

“Bob Newhart è stato mio vicino di casa e amico per 8 anni. Anche il suo migliore amico, Don Rickles, viveva qui. Prima se n’è andato Rickles, poi sua moglie Barbara. La moglie di Bob, Ginnie, è morta l’anno scorso. Tutti noi qui immaginiamo Bob di nuovo con il suo migliore amico e Ginnie, la sua amata ragazza. Probabilmente sono piegati in due dalle risate”.

“Era proprio come sullo schermo: sobrio, gentile, ironico e molto divertente – prosegue il post dell’attrice -. Dato che sono la più vecchia qui in questi giorni, a Bob piaceva che venissi a ricordare con lui i vecchi tempi, Red Skelton, Ed Sullivan, mio padre. Ci bevevamo una birra e me ne andavo quando uno dei suoi figli segnalava che era stanco. Una festa della mamma ero da sola, così Bob e Ginnie mi hanno invitato a cena con loro, con i loro figli e nipoti. Erano così accoglienti. Mi mancheranno i nostri momenti insieme. Possa la tua bella anima riposare in pace, caro Bob“.