Jane Fonda, il suo segreto per essere così bella a 88 anni

IPA Jane Fonda, il suo segreto di bellezza

Hollywood l’ha conosciuta come icona, diva e leggenda, ma Jane Fonda oggi è molto di più. A 88 anni, il suo sorriso contagioso, lo sguardo brillante e ogni suo gesto raccontano una vita vissuta con intensa libertà. Fuori e dentro i set, l’attrice emana sempre la stessa energia magnetica di un red carpet.

Il suo segreto di bellezza? Una disciplina quotidiana, cura di sé e amore per la vita, trasformati in piccoli rituali di forza e flessibilità. Così Jane Fonda dimostra che invecchiare può essere un’arte, e che il fascino di Hollywood può vivere anche nella vita reale.

Jane Fonda, il segreto di bellezza che va oltre l’età

Quando Jane Fonda entra in una stanza, il tempo sembra prendersi una piccola pausa. A 88 anni, il suo sorriso è ancora luminoso, lo sguardo fiero e ogni suo movimento racconta una vita vissuta intensamente.

Dietro quella bellezza senza tempo, però, non ci sono solo geni fortunati o trucchi di Hollywood: c’è una routine fatta di disciplina, cura di sé e, soprattutto, una filosofia di vita che trasforma l’invecchiare in un’arte.

A raccontarlo è stata proprio lei in un’intervista pubblicata sulle pagine di Gala. Sempre energica e sicura di sé, la diva di Hollywood ha svelato qual è il suo rituale di benessere: “L’esercizio fisico è il mio rituale più prezioso. Ho bisogno di muovermi, camminare, fare pesi, squat. È ciò che mi permette di rimanere forte, flessibile e in posizione eretta. Do anche grande importanza all’alimentazione” ha spiegato.

Il fintess, che per lei è un amico prezioso già dagli anni ’80, continua quindi a essere una parte integrante della sua vita anche se, ovviamente, ridimensionato: “Non posso più fare quello che facevo negli anni ’80, ma mi adatto. Sollevo pesi, faccio tutto il necessario per rimanere forte senza infortunarmi. Più si invecchia, più diventa cruciale: la massa muscolare diminuisce, il corpo recupera meno velocemente. Eppure, vogliamo rimanere indipendenti, portare le valigie, andare a prendere i nipoti, scendere dalle auto senza aiuto… Invecchiare mantenendo questa libertà è una vera fonte di soddisfazione”.

IPA

È così che Jane continua a essere la Jane Fonda di sempre, senza perdere un briciolo della sua energia e lavorando anche sul benessere mentale proprio attraverso l’esercizio fisico, che la rende “sicura di me e mi schiarisce la mente”.

Dal biondo al grigio: la libertà di Jane Fonda

Per Jane Fonda, prendersi cura di sé significa anche ascoltare ciò che i piccoli dettagli del corpo raccontano. I capelli, in particolare, sono stati per lei uno specchio delle principali transizioni della vita.

“Quando ho abbandonato i lunghi capelli biondi di Barbarella per adottare il taglio corto di Klute, è stato profondamente liberatorio. I capelli crescono vicino al cervello: secondo me, riflettono le principali transizioni della nostra vita.”

Oggi, a quasi 88 anni, Jane porta con fierezza i suoi capelli grigi, simbolo di sicurezza e autenticità: “I miei capelli sono grigi e non sono mai stata così sicura di me. Non vorrei tornare giovane per niente al mondo. Non rimpiango gli anni passati, ma ora sono più felice.”

